اللوح: الرئيس سيُخاطب دول الاتحاد الأوروبي بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنيلقي الرئيس محمود عباس، كلمة اليوم الأحد، في افتتاح أعمال القمة العربية الأوروبية، التي تنطلق أعمالها في مدينة شرم الشيخ المصرية.وقال سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح لإذاعة (صوت فلسطين): إن الرئيس، سيخاطب في كلمته دول الاتحاد الأوروبي، بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين، خاصة وأن هناك برلمانات أوروبية عديدة، اعترفت بدولة فلسطين وسبقت حكوماتها، مبيناً أن المطلوب من هذه الحكومات، ومن الدول الأوروبية، أن تعترف بحق شعبنا في إقامة دولته، وأن ينال دولة ذات عضوية كاملة بالأمم المتحدة.وأضاف اللوح: أن كلمة الرئيس عباس، ستتضمن أيضاً الحديث عن كل ما تقوم به حكومة اليمين في إسرائيل من إجراءات وسياسيات عنصرية لتهويد القدس، وقرصنة الأموال، وبناء المستوطنات والإعدامات الميدانية، بحيث ستكون كلمة جامعةشاملة.وأكد سفير فلسطين لدى مصر، أن المطلوب من هذه القمة كثير، خاصة وأنها القمة العربية الأوروبية الأولى في تاريخ العلاقات العربية الأوروبية، التي تجمع 50 دولة عربية وأوروبية، بحضور الرئيس عباس.وقال اللوح: إن القمة ستبحث العديد من القضايا والموضوعات ذات البعد الثنائي بين العرب والاتحاد الأوروبي، وأيضاً على المستوى الدولي، موضحاً أن من أبرز هذه الملفات القضية الفلسطينية.وأشار إلى "أننا نُعلق أمالاً كبيرة في تطوير وتقدم العلاقات العربية والأوروبية، من خلال هذه القمة، بما يشكل عنصراً ضاغطاً على الإدارة الأمريكية؛ لحثها وحملها على التراجع عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس، والقضية الفلسطينية".