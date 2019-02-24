عاجل

  • التنمية الاجتماعية: المالية لم تُبلغنا بموعد صرف مستحقات الشؤون

شؤون فلسطينية

اللوح: الرئيس سيُخاطب دول الاتحاد الأوروبي بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين

اللوح: الرئيس سيُخاطب دول الاتحاد الأوروبي بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
يلقي الرئيس محمود عباس، كلمة اليوم الأحد، في افتتاح أعمال القمة العربية الأوروبية، التي تنطلق أعمالها في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح لإذاعة (صوت فلسطين): إن الرئيس، سيخاطب في كلمته دول الاتحاد الأوروبي، بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين، خاصة وأن هناك برلمانات أوروبية عديدة، اعترفت بدولة فلسطين وسبقت حكوماتها، مبيناً أن المطلوب من هذه الحكومات، ومن الدول الأوروبية، أن تعترف بحق شعبنا في إقامة دولته، وأن ينال دولة ذات عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

وأضاف اللوح: أن كلمة الرئيس عباس، ستتضمن أيضاً الحديث عن كل ما تقوم به حكومة اليمين في إسرائيل من إجراءات وسياسيات عنصرية لتهويد القدس، وقرصنة الأموال، وبناء المستوطنات والإعدامات الميدانية، بحيث ستكون كلمة جامعة 
شاملة.

وأكد سفير فلسطين لدى مصر، أن المطلوب من هذه القمة كثير، خاصة وأنها القمة العربية الأوروبية الأولى في تاريخ العلاقات العربية الأوروبية، التي تجمع 50 دولة عربية وأوروبية، بحضور الرئيس عباس.

وقال اللوح: إن القمة ستبحث العديد من القضايا والموضوعات ذات البعد الثنائي بين العرب والاتحاد الأوروبي، وأيضاً على المستوى الدولي، موضحاً أن من أبرز هذه الملفات القضية الفلسطينية.

وأشار إلى "أننا نُعلق أمالاً كبيرة في تطوير وتقدم العلاقات العربية والأوروبية، من خلال هذه القمة، بما يشكل عنصراً ضاغطاً على الإدارة الأمريكية؛ لحثها وحملها على التراجع عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس، والقضية الفلسطينية".

أخبار ذات صلة

التنمية الاجتماعية: المالية لم تُبلغنا بموعد صرف مستحقات الشؤون

التنمية الاجتماعية: المالية لم تُبلغنا بموعد صرف مستحقات الشؤون

الرئيس عباس يجتمع مع السيسي في شرم الشيخ

الرئيس عباس يجتمع مع السيسي في شرم الشيخ

فتح: إبعاد سلهب وبكيرات في القدس لن يثنينا عن الدفاع عنها

فتح: إبعاد سلهب وبكيرات في القدس لن يثنينا عن الدفاع عنها

الأسرى ينفّذون خطوات احتجاجية ضد نصب أجهزة التشويش

الأسرى ينفّذون خطوات احتجاجية ضد نصب أجهزة التشويش

مجدلاني يُثمن موقف الاتحاد الأوروبي حيال قرار الاحتلال اقتطاع جزء من المقاصة

مجدلاني يُثمن موقف الاتحاد الأوروبي حيال قرار الاحتلال اقتطاع جزء من المقاصة

عبد الله صيام: الاحتلال يهدف من الاعتقالات بالقدس لكسر إرادة المقدسيين

عبد الله صيام: الاحتلال يهدف من الاعتقالات بالقدس لكسر إرادة المقدسيين

واصل أبو يوسف: حماس تُحاول تقديم أوراق اعتماد لأعداء شعبنا

واصل أبو يوسف: حماس تُحاول تقديم أوراق اعتماد لأعداء شعبنا

مزهر: رفع شعارات تُطالب برحيل الرئيس عباس تُعمّق التناقضات بالساحة الفلسطينية

مزهر: رفع شعارات تُطالب برحيل الرئيس عباس تُعمّق التناقضات بالساحة الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا والسلطة الفلسطينية

أمريكا والسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتح: إبعاد سلهب وبكيرات في القدس لن يثنينا عن الدفاع عنها

فتح: إبعاد سلهب وبكيرات في القدس لن يثنينا عن الدفاع عنها

الأسرى ينفّذون خطوات احتجاجية ضد نصب أجهزة التشويش

الأسرى ينفّذون خطوات احتجاجية ضد نصب أجهزة التشويش

مجدلاني يُثمن موقف الاتحاد الأوروبي حيال قرار الاحتلال اقتطاع جزء من المقاصة

مجدلاني يُثمن موقف الاتحاد الأوروبي حيال قرار الاحتلال اقتطاع جزء من المقاصة

عبد الله صيام: الاحتلال يهدف من الاعتقالات بالقدس لكسر إرادة المقدسيين

عبد الله صيام: الاحتلال يهدف من الاعتقالات بالقدس لكسر إرادة المقدسيين

اللوح: الرئيس سيُخاطب دول الاتحاد الأوروبي بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين

اللوح: الرئيس سيُخاطب دول الاتحاد الأوروبي بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين

واصل أبو يوسف: حماس تُحاول تقديم أوراق اعتماد لأعداء شعبنا

واصل أبو يوسف: حماس تُحاول تقديم أوراق اعتماد لأعداء شعبنا

الأشغال الشاقة 22 سنة ونصف عن تهمة القتل القصد والاغتصاب

الأشغال الشاقة 22 سنة ونصف عن تهمة القتل القصد والاغتصاب

المالكي يُسلم الخارجية الفرنسية رسالة لبحث ومراجعة اتفاقية باريس

المالكي يُسلم الخارجية الفرنسية رسالة لبحث ومراجعة اتفاقية باريس

منوعات

حليمة بولند على الثلج بـ &#34;شورت&#34; قصير

حليمة بولند على الثلج بـ "شورت" قصير

خيانة زوجية وهدية جريئة جدًا.. جيني أسبر تكشف أسرارها الخاصة بجرأة

خيانة زوجية وهدية جريئة جدًا.. جيني أسبر تكشف أسرارها الخاصة بجرأة

شاهد: حفل استقبال طفل ميغان ماركل يشعل غضب الأمير ويليام

شاهد: حفل استقبال طفل ميغان ماركل يشعل غضب الأمير ويليام

مفاجأة .. &#34;الغيرة وكيد النسا&#34; تدفع مطربة شهيرة لتسريب خبر زواج أنغام

مفاجأة .. "الغيرة وكيد النسا" تدفع مطربة شهيرة لتسريب خبر زواج أنغام

سعودي يحصل على باز ذهبي بعد عرضه الاستثنائي الذي أشعل Arab Got Talent

سعودي يحصل على باز ذهبي بعد عرضه الاستثنائي الذي أشعل Arab Got Talent

أصالة تتعرض للهجوم بعد زلة لسان على المسرح

أصالة تتعرض للهجوم بعد زلة لسان على المسرح

عريب حمدان تُفجر مفاجآت: أحببت مسيحيًا.. وميس حمدان ابنة عمي ولكن؟

عريب حمدان تُفجر مفاجآت: أحببت مسيحيًا.. وميس حمدان ابنة عمي ولكن؟

بلاغ ضد &#34;عمرو واكد&#34; بسبب موقفه من الإعدامات بقضية النائب العام

بلاغ ضد "عمرو واكد" بسبب موقفه من الإعدامات بقضية النائب العام

وفاة الفنان المصري مصطفى الشامي بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان المصري مصطفى الشامي بعد صراع مع المرض

&#34;نكتة بايخة&#34; لمجد القاسم تكتسح مواقع التواصل.. وتخلق أزمة بينه وبين أصالة نصري

"نكتة بايخة" لمجد القاسم تكتسح مواقع التواصل.. وتخلق أزمة بينه وبين أصالة نصري

عربي

أمر ملكي عاجل بشأن مصريين مسجونين في السعودية

أمر ملكي عاجل بشأن مصريين مسجونين في السعودية

شاهد: عمرو أديب يسخر من &#34;أمير قطر&#34; بعد مقاطعته القمة العربية الأوروبية

شاهد: عمرو أديب يسخر من "أمير قطر" بعد مقاطعته القمة العربية الأوروبية

تظاهرات في لبنان تُطالب بالسماح بعقد الزواج المدني

تظاهرات في لبنان تُطالب بالسماح بعقد الزواج المدني

أردوغان: لا أقابل أشخاصاً مثل السيسي

أردوغان: لا أقابل أشخاصاً مثل السيسي