مزهر: رفع شعارات تُطالب برحيل الرئيس عباس تُعمّق التناقضات بالساحة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطندعا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، حركة حماس إلى التوقف عن ممارستها وسلوكياتها، باعتبار موقفها هذا لا ينسجم مع المطلب الوطني، وعليها إعطاء الأولوية لإنهاء الانقسام، وبناء وحدة وطنية حقيقية جدية.وشدّد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) على أن الإجراءات التي أقدمت عليها حماس، بالدعوة للتظاهرات ورفع شعارات، تطالب برحيل الرئيس عباس، ستعمق الأزمة والتناقضات في الساحة الفلسطينية.وأضاف: أن أي محاولات للتساوق مع المخططات الأمريكية والصهيونية، تصب فقط في خدمة الاحتلال، وتستهدف تصفية القضية؛ لذا يجب النظر في وحدة الصف الداخلي الفلسطيني.وأكد مزهر بأنه لا يمكن لأيٍّ كان التطاول على منظمة التحرير الممثل الشرعي لشعبنا، وأن المطلوب الآن تطوير وبناء المنظمة؛ للتأكيد على أنها الكيان الوحيد المعبر عن أبناء شعبنا، وهي أداة لكفاحه، مطالباً الجميع بصونها والحفاظ عليها.وأشار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى أن تطوير منظمة التحرير، يتم عن طريق إجراء انتخابات ديمقراطية شاملة أو الإعداد لمجلس وطني فلسطيني بالتوافق، كأساس لإعادة بناء مؤسسات المنظمة على أسس وطنية، وفق الاتفاقيات الموقعة؛ لمواجهة كافة المؤامرات التي تُحاك ضد القضية.