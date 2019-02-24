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حماس تُعلّق على اعتقال الاحتلال للشيخين سلهب وبكيرات

حماس تُعلّق على اعتقال الاحتلال للشيخين سلهب وبكيرات
حركة حماس - شعار
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة (حماس) اليوم الأحد: إن اعتقال مخابرات الاحتلال فجر اليوم، رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية، الشيخ عبد العظيم سلهب، والدكتور ناجح بكيرات؛ سيزيد من إصرار شعبنا في القدس على مقاومة مخططات الاحتلال، والتصدي لها مهما بلغت التضحيات.

وقالت الحركة على لسان، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس ملف العلاقات الوطنية، حسام بدران: "نعلم بأن الاحتلال لن يسلم بسهولة بعد هزيمته من قبل شعبنا في باب الرحمة، وها هو الآن يعتقل القيادات والشخصيات المقدسية، بعد أن استهدف الشبان والمرابطات من قبل، وهو فعل خطير، سيتحمل الاحتلال تبعاته كافة".

وأضاف: أن "هبة شعبنا، وخاصة أهل القدس، في باب الرحمة، أعطت الاحتلال درسًا لن ينساه، وهو يخطئ التقديرات، إن ظن أن شعبنا سيتراجع قيد أنمله، وستبقى القدس برجالها ونسائها عصية على الاحتلال، كما هي دائمًا، وسيدفع الاحتلال ثمن حماقاته فيها".

ويشار إلى أن سلطات الاحتلال، قررت، اليوم، إبعاد الشيخين سلهب وبكيرات، من الأوقاف الإسلامية بالقدس، لسبعة أيام.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الليلة الماضية، 14 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، بينهم سلهب، وبكيرات.

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