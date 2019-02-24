عدة مسيرات تنطلق اليوم في الضفة دعماً وتأييداً للرئيس عباس



وأشار البكري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إلى أن هذه الوقفة التي تداعت لها فصائل العمل الوطني في الخليل وفعاليات المحافظة، هي بمثابة رسالة واضحة، رداً على كل المحاولات التي تشكك بالشرعية وبالمؤامرات التي تحاك ضدها من أميركا وإسرائيل، وجهاتٍ إقليمية ودولية، للالتفاف على الشرعية، ومحاولة خلق بديل لها.

رام الله - دنيا الوطنتنطلق في عدد من محافظات الضفة الغربية، اليوم، مسيرات دعم وتأييد للرئيس محمود عباس، والالتفاف حوله في مواجهة محاولات التشكيك بشرعيته ووحدانية تمثيل منظمة التحرير، في ظل المؤمرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، وذلك بحملة دعم تحت شعار "اخترناك".ودعت حركة فتح صباح اليوم، أبناء شعبنا للمشاركة في المسيرة التي ستنطلق من ميدان جمال عبد الناصر، عند الثانية عشرة ظهراً، دعماً للشرعية، وعلى رأسها الرئيس عباس.وفي جنين، أكد أمين سر حركة فتح في المدينة، عطا أبو ارميلة لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن وقوف أبناء شعبنا إلى جانب الرئيس، ورفض كافة المؤامرات المشبوهة التي تحاك ضده، حيث ستنطلق اليوم مسيرة دعم له.وأضاف: أن مَن يُصدر هذه الدعوات، هم من عليهم الرحيل عن الخارطة السياسية لمسيرة شعبنا النضالية، والذين ينفذون أجندات مشبوهة.وفي نابلس، قال عضو إقليم حركة فتح في نابلس، غسان دغلس لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن اجتماعاً سينظم اليوم في إقليم حركة فتح بالمدينة، تحضيراً لفعالية ضخمة، ستنظم دعماً وإسناداً للرئيس عباس على مواقفه الثابتة.وفي الخليل، اعتبر محافظ الخليل، جبرين البكرين، أن الوقفة التي ستنظم اليوم في المدينة على دوار ابن رشد، تأتي للوقوف إلى جانب الرئيس عباس، ومنظمة التحرير، في مواجهة التحديات التي تواجه القضية والتمسك بالثوابت.