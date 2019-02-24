وزير إسرائيلي: نتنياهو وترامب قرّرا الشروع بخطة إقامة دولة فلسطينية فور انتهاء الانتخابات





وعلّقت وزيرة الثقافة والرياضة، ميري ريغيف، على تصريحات بينت قائلة: إن "ما تحدّث به بينت هراء وهلوسة، لن نفرط في القدس، وسنحافظ عليها، وسنحميها".





وكان وسائل إعلام إسرائيلية، قالت الأسبوع الماضي: إن الإدارة الأمريكية، ستعلن عن خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة بـ (صفقة القرن)، بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى في التاسع من نيسان/ إبريل المقبل.

وأضاف في تصريحات نقلها موقع (واللا) الإسرائيلي: لقد نسّقوا الخطة، حتى لا يقدموها قبل الانتخابات؛ لكي لا يكون نتنياهو في موقف صعب، لكن بعد يوم أو يومين من الانتخابات، سيتم تقديم خطة إقامة دولة فلسطينية على 90% من الأراضي، كما وسيتم تقسيم القدس.