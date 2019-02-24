دولي

وزير إسرائيلي: نتنياهو وترامب قرّرا الشروع بخطة إقامة دولة فلسطينية فور انتهاء الانتخابات

وزير إسرائيلي: نتنياهو وترامب قرّرا الشروع بخطة إقامة دولة فلسطينية فور انتهاء الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم حزب (اليمين الجديد) في إسرائيل، الوزير نفتالي بينت: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قررا الشروع في خطة إقامة دولة فلسطينية فور انتهاء الانتخابات.

وأضاف في تصريحات نقلها موقع (واللا) الإسرائيلي: لقد نسّقوا الخطة، حتى لا يقدموها قبل الانتخابات؛ لكي لا يكون نتنياهو في موقف صعب، لكن بعد يوم أو يومين من الانتخابات، سيتم تقديم خطة إقامة دولة فلسطينية على 90% من الأراضي، كما وسيتم تقسيم القدس.

وعلّقت وزيرة الثقافة والرياضة، ميري ريغيف، على تصريحات بينت قائلة: إن "ما تحدّث به بينت هراء وهلوسة، لن نفرط في القدس، وسنحافظ عليها، وسنحميها".

وكان وسائل إعلام إسرائيلية، قالت الأسبوع الماضي: إن الإدارة الأمريكية، ستعلن عن خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة بـ (صفقة القرن)، بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى في التاسع من نيسان/ إبريل المقبل. 

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