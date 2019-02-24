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وزارة الأشغال تُنفذ مشاريع ترميم وإنشاء منازل في جنين

وزارة الأشغال تُنفذ مشاريع ترميم وإنشاء منازل في جنين
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الأشغال العامة والإسكان د.مفيد الحساينة،اليوم: إن وزارة الأشغال العامة، وضمن استراتيجيتها في تطوير قطاع البنية التحتية، وقطاع الإسكان، وتحسين حياة المواطنين، نفذت  مؤخراً مشروعاً لترميم عشرة منازل في محافظة جنين، بقيمة 699.375 شيكلاً، وذلك بتمويل من الحكومة الفلسطينية.

وفي هذا الإطار، قالت م. ميسون أبو بكر: إن الأعمال في المنازل تضمنت علاج التشققات الداخلية والخارجية الكبيرة، بسبب سوء التربة والأحوال الجوية، هذا بالإضافة إلى إنشاء وتشطيب منزل في عرابة، كان يعاني من انزلاق، بسبب سوء التربة.

وأضاف الحساينة، أن الوزارة لن تتوانى عن تقديم كل ما أمكن لدعم تطور المحافظة، ضمن خطتها في دعم كافة المحافظات الفلسطينية، مضيفاً أنه ورغم كافة العراقيل التي يضعها الاحتلال، إلا أن الوزارة تسعى دائماً للنهوض، وتحسين حياة المواطنين، وذلك ضمن واجبها الوطني في هذا الصدد.

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