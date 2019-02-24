وزارة الاقتصاد الوطني: خمسة مصانع فلسطينية تحصل على شهادات جودة عالمية

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، إن خمسة مصانع فلسطينية، حصلت مؤخراً على شهادات جودة عالمية من خلال برنامج تحديث وتطوير الصناعة في فلسطين الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، والمنفذ من قبل الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.ووفق بيان الوزارة، حصلت أربعة مصانع على شهادة الجودة العالمية (الإيزو 22000) وهي شركة مطاحن النصر، وشركة مطاحن بن الرشيد، والشركة التركية الفلسطينية (زيتا)، وشركة الرواد للاستثمار الزراعي، في حين حصلت شركة ايجلسفلكس على شهادة الجودة العالمية (الإيزو 9001).واعتبرت الوزيرة عودة، إعادة تأهيل عدد من المصانع الفلسطينية للحصول على شهادات الجودة العالمية مثل (الإيزو) وغيرها، خطوة مهمة في تعزيز تنافسية الشركات الفلسطينية في الأسواق المحلية والدولية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً في رفع حصة المنتج الوطني داخل السوق المحلي، وتعظيم صادرتنا إلى الخارج.يذكر، أن برنامج تحديث وتطوير الصناعة في فلسطين، يعتبر الأول من نوعه، والذي سيتم من خلاله تأهيل 30 مصنعاً فلسطينياً للحصول على شهادات جودة عالمية وفلسطينية، إضافة إلى شهادات الإنتاج العضوي وشهادة الحلال، كما تم من خلال نفس البرنامج، تطوير عدة منتجات جديدة لدى عدد من المصانع الفلسطينية.