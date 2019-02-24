مسيرة في غزة للمطالبة برحيل الرئيس محمود عباس

رام الله - دنيا الوطنخرج عدد من المواطنين، اليوم الأحد، في مسيرة تجمعت بساحة السرايا وسط مدينة غزة، للمطالبة برحيل الرئيس محمود عباس.ورفع المشاركون في المسيرة، التي نظمها تجمع أطلق على نفسه الحراك الشعبي الرافض للإجراءات في قطاع غزة، لافتات، كتب عليها ارحل، فيما تم رفع العلم الفلسطيني.ودعا التجمع، الشعب الفلسطيني للخروج في مسيرات حاشدة اليوم؛ للمطالبة برحيل أبو مازن.جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، نظّمه الحراك بساحة السرايا وسط مدينة غزة، الخميس الماضي، وسط مشاركة شبان يحملون أعلام فلسطين، ولافتات تدعو لرحيله.وقال القيادي في حركة حماس، مشير المصري: إن إجراءات الرئيس عباس في غزة، تُعد أشد من عقوبة الحصار المفروض على القطاع.وأضاف في تصريحات نقلتها إذاعة (الأقصى) التابعة لحركة حماس اليوم الأحد: أن "(وسم #ارحل) الذي أطلقه الفلسطينيون، يُعتبر دليلاً واضحاً على أن أبو مازن لم يعد له أي بعد وطني"، وفق تعبيره.وتابع: "ليس أمام أبو مازن إلا الرحيل وعلى الشعب أن يتوحد أمام تغول السلطة، من خلال إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية".