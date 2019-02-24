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العوض: دعوات حماس لتنظيم مسيرات للتشكيك بشرعية الرئيس عباس والمنظمة أمر معيب

العوض: دعوات حماس لتنظيم مسيرات للتشكيك بشرعية الرئيس عباس والمنظمة أمر معيب
وليد العوض
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرعضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، دعوات حركة حماس؛ لتنظيم مسيرات في قطاع غزة؛ للتشكيك بشرعية الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير، أمر معيب بكافة المعايير الوطنية والأخلاقية والسياسية.

وقال العوض في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن موقف حماس المعادي للرئيس عباس، يتقاطع مع سياسات حكومة الاحتلال، وأهداف الولايات المتحدة الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، إضافة إلى تقاطعها مع ظروف إقليمية ومساع دولية خبيثة، تحاول شطب التمثيل الفلسطيني الموحد.

وأضاف العوض: أن حماس بتصرفاتها الغريبة عن عادات وتقاليد شعبنا، تُغلق كافة الأبواب باتجاه استئناف أي جهود للمصالحة الوطنية، مشدداً على أنه لا يمكن معالجة الخلافات الداخلية هكذا.

وأشار العوض إلى أن تصرفات حماس المعادية للرئيس ومنظمة التحرير مرفوضة، من قبل قطاعات واسعة من شعبنا، مؤكداً التفاف شعبنا حول القيادة، ومنظمة التحرير في ظل احتدام المعركة مع الاحتلال والإدارة الأمريكية، داعياً حماس إلى العودة عن هذا التصرف المعيب وطنياً وسياسياً.

وحول محاولات حماس تقديم نفسها كبديل عن القيادة، أكد العوض ألا معنى لتصرفات حماس الحالية، غير هذا الأمر، وأنها واهمة بأن أحداً بإمكانه أن يكون بديلاً لمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

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