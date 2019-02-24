الخطيب: محاولات حماس التشكيك بشرعية الرئيس عباس والمنظمة تتساوق مع (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب أمين عام حزب (فدا) في غزة خالد الخطيب، أن محاولات حماس التشكيك بشرعية الرئيس محمود عباس، ومنظمة التحرير تتساوق مع (صفقة القرن)، مشدداً على أن المطلوب منها إنهاء انقلابها الذي قامت به عام 2007، وتبحث عن العوامل المشتركة لتوحيد الصف الوطني.وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن شعبنا في قطاع غزة، هو جزء أصيل لا يتجرأ عن باقي أبناء شعبنا في الوطن والشتات، وهو ملتف حول الرئيس عباس ووحدانية تمثيل منظمة التحرير، ومن يشكك في ذلك يعتبر خارجا عن السرب الوطني.وقال: إن حركة حماس، تسعى إلى أن تقدم نفسها كورقة اعتماد لإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، بدل القيادة والرئيس عباس الذي رفض (صفقة القرن) والتنازل عن الثوابت الوطنية لشعبنا.