المستهلك الفلسطيني يُطلق حملة "قاطع واصمد لتنتصر"عبر وسائل التواصل الاجتماعي



وأوضح الاتحاد، أن الحملة قد تم إطلاقها صباح اليوم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مرحلتها الأولى، بالشراكة مع هيئة مقاومة الجداروالاستيطان، وكافة مؤسسات وأطر وأحزاب منظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات والأطر الوطنية والأهلية والشعبية، وكوادر المقاومة الوطنية والشعبية في جميع محافظات الوطن، وفي داخل القدس المحتلة، وفي فلسطين التاريخية المحتلة عام 48 بالتكامل مع حركة المقاطعة العالمية في جميع دول العالم.



وبين رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، وأمين عام اللجان الشعبية، المهندس عزمي الشيوخي، أن إطلاق حملة "قاطع واصمد لتنتصر" لمواجهة القرصنة الإسرائيلية على مستحقات الشهداء والجرحى والأسرى.



وأضاف أن الحملة، قد انطلقت صباح اليوم الأحد الموافق 24-2-2019 من القدس عاصمة دولة فلسطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعم كافة محافظات الوطن.



وقال رئيس اتحاد المستهلك: إن الحملة سوف تتركز أنشطتها وبرامجها في مرحلتها الأولى على منصات التواصل الاجتماعي؛ للتأكيد على ضرورة إنجاح كافة حملات مقاطعة بضائع وخدمات المستوطنات والمستعمرات الإسرائيلية والبضائع والمنتجات الإسرائيلية والأمريكية نحو المقاطعة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية الشاملة للاحتلال الصهيو أمريكي، والعمل على محاربة كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي.

رام الله - دنيا الوطنأطلق اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، صباح اليوم الأحد، حملة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية، رداً على قرار إسرائيل اقتطاع مستحقات الشهداء والجرحى والأسرى من أموال المقاصة والضرائب.