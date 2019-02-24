الحكومة: المساس بالمرجعيات الدينية تصعيدٌ خطير

رام الله - دنيا الوطندانت حكومة تسيير الأعمال، حملة الاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، والتي طالت اليوم رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير الأوقاف الباحث والكاتب د. ناجح بكيرات.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان: إن "إقدام الاحتلال على تنفيذ حملة الاعتقالات والمساس بالمرجعيات الدينية، يعتبر تصعيداً خطيراً، ودفعاً بالأوضاع في مدينة القدس وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة إلى مزيد من التوتر في تجاوز سافر لكافة القوانين والشرائع الدولية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وحمّل المحمود، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر، والذي يطال كافة الأوضاع ومستويات الحياة في بلادنا المحتلة، مطالباً بتدخل المجتمع الدولي لضمان الإفراج عن المعتقلين، ووقف حملة التصعيد الاحتلالي.وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن شرطة الاحتلال سلّمت سلهب، وبكيرات، قرارات إبعاد إدارية عن المسجد الأقصى المبارك لمدة سبعة أيام.