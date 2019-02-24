شاهد: كتائب "حماة الأقصى" تُنفذ مناورة عسكرية

رام الله - دنيا الوطنأجرت كتائب (حماة الأقصى)، مناورات عسكرية، بعنوان "العودة إلى فلسطين".وأعلن الناطق باسم الكتائب في مقطع فيديو المناورة، عن دعم الكتائب لقرارات غرفة العمليات المشتركة، التابعة للمقاومة الفلسطينية، كما أيدت مسيرات العودة.وقال الناطق: سنتصدى لأي تغول إسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني، وستكون الكتائب الدرع الحامي لكل الفلسطينيين، مُحذرًا الجيش الإسرائيلي من أن استمرار جرائمه، ستكون لها عواقب وخيمة.