شؤون فلسطينية

"هيئة الأسرى": الاحتلال يقرر إبعاد سلهب وبكيرات عن الأقصى لسبعة أيام

"هيئة الأسرى": الاحتلال يقرر إبعاد سلهب وبكيرات عن الأقصى لسبعة أيام
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن شرطة الاحتلال سلّمت رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات، قرارات إبعاد إدارية عن المسجد الأقصى المبارك لمدة سبعة أيام.

وأوضح محامي الهيئة محمد محمود، "أن شرطة الاحتلال أخذت قراراً استباقياً بشأن إبعادهما قبل عرضهما خلال ساعات اليوم على محكمة الاحتلال".

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت، فجراً، سلهب وبكيرات من منزليهما في القدس المحتلة، وتمكن محامي الهيئة من زيارتهما لاحقاً في مركز الاعتقال والتحقيق المعروف باسم "المسكوبية" غرب المدينة المقدسة.

يُشار إلى أن سلهب كان في مقدمة المصلين، الذين أعادوا فتح مبنى ومصلى باب الرحمة في الأقصى يوم الجمعة، علماً أن مجلس الأوقاف الإسلامية، قد تم إعادة تشكيله قبل عدة أسابيع بتركيبة واسعة، ومن شخصيات مقدسية اعتبارية، برئاسة الشيخ سلهب، وعقد أولى جلساته بمبنى باب الرحمة، بعد تلمُس الأخطار المحدقة به بتقاسم الأدوار بين شرطة الاحتلال، وجماعات متطرفة.

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