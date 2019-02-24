محكمة الاحتلال في سالم تُصدر أحكاماً جائرة وغرامات مالية بحق أربعة أسرى

أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم، أحكاماً جائرة وغرامات مالية، بحق أربعة أسرى من محافظة جنين.





وذكر محامي نادي الأسير إياد محاميد، اليوم الأحد، أن محكمة سالم العسكرية، حكمت الأسبوع الماضي على أربعة أسرى من محافظة جنين بأحكام مختلفة، وهم: نور الدين عبد اللطيف حمادة من بلدة برقين، وحكمت عليه بالسجن 45 شهراً، وغرامه 3000 شيكل، والأسير سعيد أبو زينة من بلدة قباطية، بالسجن 26 شهراً، وغرامة 4000 شيكل، والأسير إيهاب أبو الهيجاء من مخيم جنين 20 شهراً، وغرامة 3000 شيكل، والأسير سامي العلو من بلدة السيلة الحارثية جنين، بالسجن 12 شهراً وغرامة 2000 شيكل.

رام الله - دنيا الوطن