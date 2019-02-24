أمر ملكي عاجل بشأن مصريين مسجونين في السعودية

رام الله - دنيا الوطنأصدر الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً عاجلاً بشأن مصريين مسجونين في السعودية.وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه بالتزامن مع الزيارة الرسمية، التي يقوم الملك سلمان إلى بلده الثاني مصر، فقد أصدر أمره "بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة في عدد من القضايا المتنوعة".وجاء قرار الملك سلمان، وفقاً للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها أو مخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة نظامًا، بما يمكنهم من العودة إلى مصر.وتتولى السفارة المصرية في المملكة، متابعة الأمر الملكي مع الجهات المعنية، بما يكفل سرعة عودتهم إلى مصر.بدوره، شكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الملك سلمان، على هذه اللفتة، مثنيًا عن العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية.