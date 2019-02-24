البرغوثي يُدين اعتقال الاحتلال للشيخ عبد العظيم سلهب وبكيرات

رام الله - دنيا الوطندان الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إقدام قوات الاحتلال، على اعتقال رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير الأوقاف ناجح بكيرات، وعدد كبير من النشطاء المقدسيين.وقال البرغوثي: إن هذه الحملة التنكيلية غير المسبوقة، لن تكسر إرادة المقدسيين، وكل الفلسطينيين، لحماية المسجد الأقصى، ومصلى باب الرحمة.ودعا البرغوثي الى أوسع حملة تضامن مع المعتقلين؛ لإجبار قوات الاحتلال على الإفراج عنهم، وإلى تعزيز المقاومة الشعبية الفلسطينية، التي أثبتت قوتها وفاعليتها في حماية المسجد الأقصى ومواجهة الضم والاستيطان.