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شؤون فلسطينية

الاحتلال يُصدر قراراً بإبعاد ثلاثة نشطاء من القدس

الاحتلال يُصدر قراراً بإبعاد ثلاثة نشطاء من القدس
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة صلح الاحتلال غربي مدينة القدس، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، قراراً بإبعاد ثلاثة نشطاء من القدس المحتلة، عن المسجد الأقصى لمدة ثلاثة أيام، والتوقيع على كفالة طرف ثالث.

إلا أن نيابة الاحتلال العامة، طلبت من المحكمة تأجيل اللإفراج عن الثلاثة، وهم: مدير نادي الأسير بالقدس ناصر قوس، وعلي عجاج، وحسني الكيلاني، إلى وقت لاحق من اليوم الأحد، لأنها تنوي تقديم استئناف على قرار الإفراج للمحكمة المركزية، وسط القدس المحتلة.

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