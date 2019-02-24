ادعيس: اعتقالات مسؤولي الأوقاف في القدس تُنذر بخطوات خطيرة في الأقصى

رام الله - دنيا الوطنقال يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية: إن حملة الاعتقالات، التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وطالت رئيس مجلس الأوقاف عبد العظيم سلهب، ونائب مدير الأوقاف في القدس، ناجح بكيرات، ما هي إلا تعبير عن الفشل، والأزمة التي يعيشها الاحتلال بعد النجاح المهم الذي حققته جماهير القدس وأوقافها في لحمتهم ووحدتهم في فتح أبواب مصلى باب الرحمة التي أغلقها هذا الاحتلال من العام 2003.وأكد ادعيس بأن خطوة الاحتلال هذه في اعتقال مسؤولي الأوقاف، والتي سبقتها بأيام قليلة اعتقالات في صفوف عشرات المقدسيين، تنذر بنيّة هذا الاحتلال في انتهاكات قادمة وخطيرة، لن يعرف المدى التي قد تصل إليها، والتي قد تعرض سيادة الأقصى بكافة ساحاته ومساجده للانتهاك، وتكريس ما يعمل عليه منذ فترة طويلة بتقسيمه زمانياً ومكانياً، في محاولة لسحب نموذج المسجد الإبراهيمي، الذي يمر على المجزرة التي قام بها مستوطن مجرم، كما يمرّ على تقسيمه في يوم غد 25 عاماً.وحذر ادعيس من نذر المرحلة المقبلة، التي يدفع هذا الاحتلال بحكومته اليمينية، وأحزابه المتطرفة باتجاه تصعيد الانتهاكات والاقتحامات، الأمر الذي يسير بخطى حثيثة، نحو حرب دينية تحمل من الخطورة الشيء الكثير على المنطقة بأسرها.وطالب ادعيس أبناء الشعب الفلسطيني، بشد الرحال إلى المسجد الأقصى؛ لدعم إخواننا المقدسيين في وقوفهم ضد الهجمة الشرسة.