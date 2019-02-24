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شاهد: عمرو أديب يسخر من "أمير قطر" بعد مقاطعته القمة العربية الأوروبية

شاهد: عمرو أديب يسخر من "أمير قطر" بعد مقاطعته القمة العربية الأوروبية
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
رام الله - دنيا الوطن
سخر الإعلامي المصري، عمرو أديب، من أمير قطر تميم بن حمد، بعد رفضه المشاركة في القمة العربية الأوروبية في مدينة شرم الشيخ؛ بسبب أن الدعوة الواردة من مصر، جاءت عن طريق السفارة اليونانية.

وقال أديب، في برنامجه المُذاع على قناة (MBC مصر)، باللهجة العامية المصرية: "معلش خيرها في غيرها، وابقي احضرنا في القمة العربية الأوروبية 2050 تكون العلاقات مع قطر اتحسنت وبقت كويسة يعني.. وابن ابنك يكون موجود، ونبقي نبعتله دعوة على السفارة اليونانية".

وأضاف: "يا تميم اركب الطيارة وتعال، كما فعلت في قمة بيروت الأخيرة".

يشار إلى أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أعلن مقاطعته القمة العربية الأوروبية التي تنطلق في مصر غدًا الأحد، بسبب إرسال الدعوة له عبر السفارة اليونانية في الدوحة.

 

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