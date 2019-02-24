فيديو وصور: فتحاويو (#اخترناك) يمزقون لافتات (#ارحل) التي تُطالب برحيل الرئيس



















رام الله - دنيا الوطنقامت مجموعة من المواطنين، وأنصار حركة فتح، مساء أمس السبت، بتمزيق لافتات كبيرة، عُلقت في مناطق مختلفة في قطاع غزة، تطالب برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالتزامن مع تواجده في (شرم الشيخ) المصرية، للمشاركة في أعمال القمة الأوروبية- العربية.وبالإضافة للافتات، دعا معارضو الرئيس عباس، لوقفة احتجاجية اليوم الأحد، في ساحة السريا وسط مدينة غزة، ودشنوا وسم بعنوان (#ارحل) عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة برحيله.في المقابل وللتصدي لتلك الحملة الممنهجة، أطلق رواد مواقع التواصل وسم (#اخترناك) من قطاع غزة، للالتفاف حول الرئيس عباس ومواقفه الثابتة، وجابت مسيرات ليلة أمس شوارع غزة، تنديداً بالحملة التي تطاله، تم خلالها تمزيق اللافتات.فيما نشرت حركة فتح بكل أُطرها، صوراً للرئيس محمود عباس، وعبارات مؤيدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.يذكر، أن الرئيس الفلسطيني، يتواجد في القمة الأوروبية- العربية بحضور رؤساء دول وحكومات خمسين دولة، تحت شعار "في استقرارنا نستثمر" وتناقش قضايا استراتيجية تهم الطرفين، وتؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة والعالم، وفي مقدمتها قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأزمات العالم العربي.ويولي الاتحاد الأوروبي، تلك القمة، أهمية بالغة، ويعتبر أنها تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين الطرفين.