الاحتلال يُطلق النار صوب مزارعين شرقي خزاعة
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، النار صوب مزارعين فلسطينيين شرقي خزاعة، جنوب قطاع غزة.
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، النار صوب مزارعين فلسطينيين شرقي خزاعة، جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية: إن حادث إطلاق النار من قبل الاحتلال، لم يؤد إلى إصابات.
يشار إلى أن جرافات وآليات للاحتلال، تتوغل بشكل شبه يومي، وبشكل محدود داخل أراضي المواطنين في عدة مناطق من الشريط الحدودي، شرق قطاع غزة، وتقوم أحياناً بإطلاق النار صوب المزارعين وأراضيهم.
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