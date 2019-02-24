المكتب الحركي الصحفي يُدين استدعاء الصحفي توفيق أبو جراد
رام الله - دنيا الوطن
استنكر المكتب الحركي المركزي للصحفيين في الأقاليم الجنوبية بشدة، استدعاء الأمن الداخلي للصحفي توفيق أبو جراد من محافظة شمال غزة.
وطالب بالإفراج الفوري عنه، ودعا المؤسسات الحقوقية للتدخل للكشف عن مكان احتجازه.
استنكر المكتب الحركي المركزي للصحفيين في الأقاليم الجنوبية بشدة، استدعاء الأمن الداخلي للصحفي توفيق أبو جراد من محافظة شمال غزة.
وطالب بالإفراج الفوري عنه، ودعا المؤسسات الحقوقية للتدخل للكشف عن مكان احتجازه.
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