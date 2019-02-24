بدران: الاحتلال لن يُسلّم بسهولة بعد هزيمته في باب الرحمة





وتابع في تغريدة عبر (تويتر): "الاحتلال لا يريد لنا أن ننتصر أو نتقدم حتى جزئياً أو مرحلياً، مخططه أن يكسر الإرادة الفلسطينية أولاً.



وقال بدران: "الصمود والإصرار والإبداع والعمل الوطني المشترك، هو السبيل لهزيمة الاحتلال، وتغيير المعادلة على الأرض، الإنجاز يجر الإنجاز، والنصر يتبعه نصر آخر، والتضحية أساس على طريق التحرير".



وأردف عضو المكتب السياسي لحماس: "الاحتلال هو عدونا الأول والأوحد، والمطلوب أن توجه ضده كل الطاقات والإمكانات على كافة المستويات".









وشنت قوات الاحتلال الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس، طالت الشيخين عبد العظيم سلهب وناجح بكيرات من أوقاف القدس.

وشنت قوات الاحتلال الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس، طالت الشيخين عبد العظيم سلهب وناجح بكيرات من أوقاف القدس.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران: إن الاحتلال لن يسلّم بسهولة بعد هزيمته في باب الرحمة، مضيفاً: "ها هو الآن يعتقل القيادات والشخصيات المقدسية، بعد أن استهدف الشبان والمرابطات من قبل".