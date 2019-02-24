دولي

خلال أيام.. المستشار القضائي الإسرائيلي يُقدم لائحة اتهام ضد نتنياهو

خلال أيام.. المستشار القضائي الإسرائيلي يُقدم لائحة اتهام ضد نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
يعتزم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، الإعلان في نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل عن نيته تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد إجراء جلسة استجواب مشفوعة بالقسم، وتشمل اتهامات بمخالفات فساد خطيرة.

وحسب صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، فإنه يتوقع أن يعلن مندلبليت قراره بهذا الخصوص بعد لقاء نتنياهو مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن مندلبليت، سيعلن عن نيته تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، تشمل تهمة تلقي الرشوة في إطار الملف 4000، على خلفية دفع مصالح رجل الأعمال الإسرائيلي شاؤول ألوفيتش، بما يتعلق بدمج شركتي "ييس" و"بيزك" مقابل تغطية إعلامية داعمة لنتنياهو في موقع "واللا" الإلكتروني الذي يملكه ألوفيتش.

كذلك يعتزم مندلبليت تقديم لائحة اتهام أخرى ضد نتنياهو في الملف 1000، تشمل تهمة الحصول على منافع شخصية من رجل الأعمال والمنتج الإسرائيلي أرنون ميلتشين، والمعروفة أيضا باسم قضية الشمبانيا والسيجار. وفي المقابل، يتوقع أن يعلن المستشار القضائي عن إغلاق الملف ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس الحكومة، بما يتعلق بالملف 4000.

وفيما يتعلق بالملف 2000، حول محادثات نتنياهو مع ناشر "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، قالت الصحيفة إن مندلبليت لم يقرر بعد بشأن هذا الملف. وأجرى مندلبليت مداولات حول هذا الملف مع المدعي العام، شاي نيتسان، والمدعية العامة لمنطقة تل أبيب، ليئات بن آري، وهما يؤيدان تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في هذا الملف، لكن مندلبليت لم يعبر عن رأيه حياله خلال المداولات.

وتشاور مندلبليت مع 20 مسؤولاً في وزارة القضاء في إطار استعداده للإعلان عن تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو، حيث بحث هؤلاء المسؤولون المواد والأدلة في الملفات المذكورة بشكل عميق.   

وكانت الشرطة الإسرائيلية والنيابة العامة قد أوصت بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو في جميع ملفات الفساد المشتبه بها، فيما نقلت الصحيفة عن مطلعين على الملف 2000 قولهم إنه ليس واضحاً ماذا سيكون المبرر في حال قرر مندلبليت إغلاق الملف 2000، لأن أياً من ذرائع محتملة لإغلاقه، مثل افتقاره للأدلة أو انعدام اتهام أو عدم اهتمام الجمهور به، ليست قائمة في هذا الملف.

وكان مندلبليت أبلغ محامي نتنياهو بأن القرار حول تقديم لائحة اتهام ضده ليس نهائياً، بادعاء منع مزاعم بأنه يؤثر على انتخابات الكنيست، التي ستجري في التاسع من نيسان/أبريل المقبل، حيث سيتخذ مندلبليت قراره بعد الاستجواب المشفوع بالقسم ضد نتنياهو.

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