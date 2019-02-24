عاجل

  • "هيئة الأسرى": الاحتلال يقرر ابعاد سلهب وبكيرات عن الأقصى لـ7 أيام

  • وزير الأوقاف الأردني: اعتقال مسؤولين في الأقصى "تصعيد خطير ولعب بالنار"

دولي

الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات مفاجئة لفحص سيناريوهات القتال بقطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات مفاجئة لفحص سيناريوهات القتال بقطاع غزة
الجيش الإسرائيلي مناورة عسكرية
رام الله - دنيا الوطن
بدأ الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مناورات مفاجئة لقوات متعددة، بينها قوات المشاة، والدروع، والمدفعية، وسلاح الجو.

وقال المتحدث باسم الجيش في تغريدة عبر (تويتر): إن التمرين يفحص الاستعداد العملي لمختلف سيناريوهات القتال، خاصة بالنسبة لقطاع غزة.

ووفق المتحدث، فإنه من المقرر أن تنتهي المناورات يوم الثلاثاء، مؤكداً على أنه تم "التخطيط مسبقاً للمناورات، كجزء من البرنامج التدريبي، بهدف الحفاظ على جاهزية واستعداد القوات"، كما قال.

أخبار ذات صلة

خلال أيام.. المستشار القضائي الإسرائيلي يُقدم لائحة اتهام ضد نتنياهو

خلال أيام.. المستشار القضائي الإسرائيلي يُقدم لائحة اتهام ضد نتنياهو

روسيا: الاستفزازات ضد فنزويلا تدخل سافر في شؤونها الداخلية

روسيا: الاستفزازات ضد فنزويلا تدخل سافر في شؤونها الداخلية

حول (صفقة القرن).. غرينبلات: نتوجه إلى الشرق الأوسط لمواصلة المناقشات

حول (صفقة القرن).. غرينبلات: نتوجه إلى الشرق الأوسط لمواصلة المناقشات

نتنياهو: قبل أن تنتقدوني حاسبوا &#34;باراك&#34; الذي جلس مع رائد صلاح وعزمي بشارة

نتنياهو: قبل أن تنتقدوني حاسبوا "باراك" الذي جلس مع رائد صلاح وعزمي بشارة

شاهد: درس تعليمي يُثير غضب الأهالي بولاية أمريكية

شاهد: درس تعليمي يُثير غضب الأهالي بولاية أمريكية

زعيم كوريا الشمالية: لا أُريد لأطفالي تحمل عبء الأسلحة النووية

زعيم كوريا الشمالية: لا أُريد لأطفالي تحمل عبء الأسلحة النووية

متظاهرون يسيطرون على مطار (سانتا إيلينا) بعد مواجهات مع الحرس الوطني الفنزويلي

متظاهرون يسيطرون على مطار (سانتا إيلينا) بعد مواجهات مع الحرس الوطني الفنزويلي

سفير موسكو بالدوحة: بوتين يزور قطر قريبا

سفير موسكو بالدوحة: بوتين يزور قطر قريبا

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

&#34;هيئة الأسرى&#34;: الاحتلال يقرر إبعاد سلهب وبكيرات عن الأقصى لسبعة أيام

"هيئة الأسرى": الاحتلال يقرر إبعاد سلهب وبكيرات عن الأقصى لسبعة أيام

بنك فلسطين يطلق أول (هاكاثون) للنساء ذوات الإعاقة بعنوان &#34;من حقي أن أشارك&#34;

بنك فلسطين يطلق أول (هاكاثون) للنساء ذوات الإعاقة بعنوان "من حقي أن أشارك"

البرغوثي يُدين اعتقال الاحتلال للشيخ عبد العظيم سلهب وبكيرات

البرغوثي يُدين اعتقال الاحتلال للشيخ عبد العظيم سلهب وبكيرات

الاحتلال يُصدر قراراً بإبعاد ثلاثة نشطاء من القدس

الاحتلال يُصدر قراراً بإبعاد ثلاثة نشطاء من القدس

ادعيس: اعتقالات مسؤولي الأوقاف في القدس تُنذر بخطوات خطيرة في الأقصى

ادعيس: اعتقالات مسؤولي الأوقاف في القدس تُنذر بخطوات خطيرة في الأقصى

فروانة: الاحتلال أصدر نحو (350) قراراً بـ &#34;الحبس المنزلي&#34; خلال أربع سنوات

فروانة: الاحتلال أصدر نحو (350) قراراً بـ "الحبس المنزلي" خلال أربع سنوات

الاحتلال يُطلق النار صوب مزارعين شرقي خزاعة

الاحتلال يُطلق النار صوب مزارعين شرقي خزاعة

المكتب الحركي الصحفي يُدين استدعاء الصحفي توفيق أبو جراد

المكتب الحركي الصحفي يُدين استدعاء الصحفي توفيق أبو جراد

منوعات

خيانة زوجية وهدية جريئة جدًا.. جيني أسبر تكشف أسرارها الخاصة بجرأة

خيانة زوجية وهدية جريئة جدًا.. جيني أسبر تكشف أسرارها الخاصة بجرأة

شاهد: حفل استقبال طفل ميغان ماركل يشعل غضب الأمير ويليام

شاهد: حفل استقبال طفل ميغان ماركل يشعل غضب الأمير ويليام

مفاجأة .. &#34;الغيرة وكيد النسا&#34; تدفع مطربة شهيرة لتسريب خبر زواج أنغام

مفاجأة .. "الغيرة وكيد النسا" تدفع مطربة شهيرة لتسريب خبر زواج أنغام

سعودي يحصل على باز ذهبي بعد عرضه الاستثنائي الذي أشعل Arab Got Talent

سعودي يحصل على باز ذهبي بعد عرضه الاستثنائي الذي أشعل Arab Got Talent

أصالة تتعرض للهجوم بعد زلة لسان على المسرح

أصالة تتعرض للهجوم بعد زلة لسان على المسرح

عريب حمدان تُفجر مفاجآت: أحببت مسيحيًا.. وميس حمدان ابنة عمي ولكن؟

عريب حمدان تُفجر مفاجآت: أحببت مسيحيًا.. وميس حمدان ابنة عمي ولكن؟

بلاغ ضد &#34;عمرو واكد&#34; بسبب موقفه من الإعدامات بقضية النائب العام

بلاغ ضد "عمرو واكد" بسبب موقفه من الإعدامات بقضية النائب العام

وفاة الفنان المصري مصطفى الشامي بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان المصري مصطفى الشامي بعد صراع مع المرض

&#34;نكتة بايخة&#34; لمجد القاسم تكتسح مواقع التواصل.. وتخلق أزمة بينه وبين أصالة نصري

"نكتة بايخة" لمجد القاسم تكتسح مواقع التواصل.. وتخلق أزمة بينه وبين أصالة نصري

الحكم على ممثل مصري بالسجن المؤبد

الحكم على ممثل مصري بالسجن المؤبد

عربي

أمر ملكي عاجل بشأن مصريين مسجونين في السعودية

أمر ملكي عاجل بشأن مصريين مسجونين في السعودية

تظاهرات في لبنان تُطالب بالسماح بعقد الزواج المدني

تظاهرات في لبنان تُطالب بالسماح بعقد الزواج المدني

أردوغان: لا أقابل أشخاصاً مثل السيسي

أردوغان: لا أقابل أشخاصاً مثل السيسي

بعد تعيين الأميرة &#34;ريما&#34; سفيرة بالولايات المتحدة.. ما مصير &#34;خالد بن سلمان&#34;؟

بعد تعيين الأميرة "ريما" سفيرة بالولايات المتحدة.. ما مصير "خالد بن سلمان"؟