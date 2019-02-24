الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات مفاجئة لفحص سيناريوهات القتال بقطاع غزة





وقال المتحدث باسم الجيش في تغريدة عبر (تويتر): إن التمرين يفحص الاستعداد العملي لمختلف سيناريوهات القتال، خاصة بالنسبة لقطاع غزة.





ووفق المتحدث، فإنه من المقرر أن تنتهي المناورات يوم الثلاثاء، مؤكداً على أنه تم "التخطيط مسبقاً للمناورات، كجزء من البرنامج التدريبي، بهدف الحفاظ على جاهزية واستعداد القوات"، كما قال.





رام الله - دنيا الوطنبدأ الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مناورات مفاجئة لقوات متعددة، بينها قوات المشاة، والدروع، والمدفعية، وسلاح الجو.