حول (صفقة القرن).. غرينبلات: نتوجه إلى الشرق الأوسط لمواصلة المناقشات

قال المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات: إنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط من أجل مواصلة المناقشات.



وأضاف في تغريدة عبر (تويتر) اليوم الأحد: "التوجه إلى الشرق الأوسط لمواصلة المناقشات، سوف أبقى معكم عبر (تويتر)، أحظى بأسبوع ممتع".



ويتوجه جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإضافة إلى غرينبلات، إلى الشرق الأوسط منتصف الأسبوع، في زيارة رسمية لمناقشة مقترح أميركي للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.



كما سيضم الوفد المبعوث الأمريكي بشأن إيران بريان هوك، ومسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية، ممن عملوا على الجزء الاقتصادي من الخطة التي أطلق عليها (صفقة القرن).



وتهدف هذه الرحلة، التي تشمل محطات مثل عمان والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، إلى بناء الدعم للمبادرة التي كُلف بها كوشنير.

رام الله - دنيا الوطن