شؤون فلسطينية

شاهد: حادث سير مروع في قلقيلية يودي بحياة شاب

شاهد: حادث سير مروع في قلقيلية يودي بحياة شاب
رام الله - دنيا الوطن
لقي شاب مصرعه، وأصيب سبعة آخرون، في حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق قلقيلية نابلس، قرب مفترق بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية.

وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، بأن طاقمه في مركز دفاع مدني عزون، تعامل مساء أمس السبت، مع حادث تصادم بين مركبتين، أدى إلى وفاة شاب، وإصابة سبعة آخرين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واشار التقرير إلى أن الطاقم عمل على إخلاء الإصابات، وتقديم الإسعافات الأولية لها، وتسليمهما لمركبات إسعاف الهلال الأحمر ونقلهما إلى المستشفى، ومن ثم إعادة المركبات لمسارها وإزالة الزجاج والزيوت من أمام حركة المرور والسير عن الشارع أصولاً.

وأهاب الدفاع المدني، بالسائقين توخي الحيطة والحذر، وتجنب السرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ، والتقيد بشواخص وقواعد السير على الشوارع والطرق، وعمل الصيانة الدورية واللازمة لمركباتهم، وتفقد المركبة والمكابح بشكل دوري، حرصاً على سلامتهم وحماية ممتلكاتهم.


أخبار ذات صلة

بينهم سلهب وبكيرات.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

بينهم سلهب وبكيرات.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة

الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة

الجهاد الإسلامي تُعلّق على المظاهرات المُطالبة برحيل الرئيس عباس

الجهاد الإسلامي تُعلّق على المظاهرات المُطالبة برحيل الرئيس عباس

عاملان يحولان دون زيارة وفد لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة

عاملان يحولان دون زيارة وفد لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة

هل يلتقي الرئيس عباس وهنية في القاهرة؟

هل يلتقي الرئيس عباس وهنية في القاهرة؟

أموال المقاصة.. مصدرها وقيمتها ودور المواطن فيها.. والمطلوب من السلطة لمواجهة الأزمة

أموال المقاصة.. مصدرها وقيمتها ودور المواطن فيها.. والمطلوب من السلطة لمواجهة الأزمة

بلدية الخليل تَستنكر اعتداء أحد المستوطنين على موظف بلجنة الإعمار

بلدية الخليل تَستنكر اعتداء أحد المستوطنين على موظف بلجنة الإعمار

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة

الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة

بلدية الخليل تَستنكر اعتداء أحد المستوطنين على موظف بلجنة الإعمار

بلدية الخليل تَستنكر اعتداء أحد المستوطنين على موظف بلجنة الإعمار

اطلاق حملة &#34;قاطع واصمد لتنتصر&#34; لمواجهة القرصنة الاسرائيلية على مستحقات الشهداء والاسرى

اطلاق حملة "قاطع واصمد لتنتصر" لمواجهة القرصنة الاسرائيلية على مستحقات الشهداء والاسرى

الجبهة العربية الفلسطينية تدعو حماس للانضمام لمنظمة التحرير

الجبهة العربية الفلسطينية تدعو حماس للانضمام لمنظمة التحرير

رأفت يحيي صمود وبسالة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس

رأفت يحيي صمود وبسالة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس

الاغا: يجب الاهتمام بالشباب والشابات وفتح افاق التعليم امامهم لمناهضة العنف

الاغا: يجب الاهتمام بالشباب والشابات وفتح افاق التعليم امامهم لمناهضة العنف

الهيئة العامة لنادي الأسير تنتخب قدورة فارس رئيساً لها

الهيئة العامة لنادي الأسير تنتخب قدورة فارس رئيساً لها

منوعات

بلاغ ضد &#34;عمرو واكد&#34; بسبب موقفه من الإعدامات بقضية النائب العام

بلاغ ضد "عمرو واكد" بسبب موقفه من الإعدامات بقضية النائب العام

وفاة الفنان المصري مصطفى الشامي بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان المصري مصطفى الشامي بعد صراع مع المرض

&#34;نكتة بايخة&#34; لمجد القاسم تكتسح مواقع التواصل.. وتخلق أزمة بينه وبين أصالة نصري

"نكتة بايخة" لمجد القاسم تكتسح مواقع التواصل.. وتخلق أزمة بينه وبين أصالة نصري

الحكم على ممثل مصري بالسجن المؤبد

الحكم على ممثل مصري بالسجن المؤبد

شاهد: ظهور لا يتجاوز 30 ثانية.. نجم &#34;الزمن الجميل&#34; الفلسطيني عمر فتحي يبهر اللجنة

شاهد: ظهور لا يتجاوز 30 ثانية.. نجم "الزمن الجميل" الفلسطيني عمر فتحي يبهر اللجنة

من هي الفلسطينية &#34;أم فؤاد&#34; التي أطلقت على أم كلثوم لقب &#34;كوكب الشرق&#34;؟

من هي الفلسطينية "أم فؤاد" التي أطلقت على أم كلثوم لقب "كوكب الشرق"؟

أوّل ظهور علني لـ&#34;أنغام&#34; بخاتم الزّواج

أوّل ظهور علني لـ"أنغام" بخاتم الزّواج

ملحم زين يتحدّث للمرة الأولى عن زوجته: هذا ما يزعجني بها

ملحم زين يتحدّث للمرة الأولى عن زوجته: هذا ما يزعجني بها

ميريام فارس تفاجئ جمهورها بصور بـ&#34;الشرشف&#34; فقط

ميريام فارس تفاجئ جمهورها بصور بـ"الشرشف" فقط

لماذا رفضت الجامعة الإسلامية منح شاروخان الدكتوراه الفخرية؟

لماذا رفضت الجامعة الإسلامية منح شاروخان الدكتوراه الفخرية؟

عربي

تظاهرات في لبنان تُطالب بالسماح بعقد الزواج المدني

تظاهرات في لبنان تُطالب بالسماح بعقد الزواج المدني

أردوغان: لا أقابل أشخاصاً مثل السيسي

أردوغان: لا أقابل أشخاصاً مثل السيسي

بعد تعيين الأميرة &#34;ريما&#34; سفيرة بالولايات المتحدة.. ما مصير &#34;خالد بن سلمان&#34;؟

بعد تعيين الأميرة "ريما" سفيرة بالولايات المتحدة.. ما مصير "خالد بن سلمان"؟

العراق.. تنظيم الدولة يعدم خمسة صيادين في صحراء الأنبار

العراق.. تنظيم الدولة يعدم خمسة صيادين في صحراء الأنبار