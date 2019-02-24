شاهد: حادث سير مروع في قلقيلية يودي بحياة شاب







رام الله - دنيا الوطنلقي شاب مصرعه، وأصيب سبعة آخرون، في حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق قلقيلية نابلس، قرب مفترق بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية.وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، بأن طاقمه في مركز دفاع مدني عزون، تعامل مساء أمس السبت، مع حادث تصادم بين مركبتين، أدى إلى وفاة شاب، وإصابة سبعة آخرين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).واشار التقرير إلى أن الطاقم عمل على إخلاء الإصابات، وتقديم الإسعافات الأولية لها، وتسليمهما لمركبات إسعاف الهلال الأحمر ونقلهما إلى المستشفى، ومن ثم إعادة المركبات لمسارها وإزالة الزجاج والزيوت من أمام حركة المرور والسير عن الشارع أصولاً.وأهاب الدفاع المدني، بالسائقين توخي الحيطة والحذر، وتجنب السرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ، والتقيد بشواخص وقواعد السير على الشوارع والطرق، وعمل الصيانة الدورية واللازمة لمركباتهم، وتفقد المركبة والمكابح بشكل دوري، حرصاً على سلامتهم وحماية ممتلكاتهم.