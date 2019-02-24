شاهد: درس تعليمي يُثير غضب الأهالي بولاية أمريكية

رام الله - دنيا الوطن

أثار مقطع فيديو لدرس تعليمي في ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة، غضب أهالي التلاميذ المتواجدين بالفيديو، والذين كانوا يرقصون على وقع أغاني العبيد.





ويظهر الفيديو تلاميذ في العاشرة من أعمارهم، قاموا بجمع القطن في الحقل على وقع "أغاني الرقيق"، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).



وأفادت قناة (Fox News) التلفزيونية الأمريكية، بأن والدي أحد التلاميذ من أصول إفريقية اشتكيا إلى المدرسة بسبب كلمات الأغنية، التي جاء فيها: "يعجبني عندما تقوم في ملء السلة، يعجبني عندما لا تتحدث كسب المال لي".وقالت والدة التلميذ، إن الأغاني المماثلة، كان يغنيها الأرقاء من الأصول الإفريقية في الحقول.من جانبها، أعلنت إدارة المدرسة، أنها نظمت في الحقل درسا حول الكساد الكبير، مشيرةً إلى أن كلمات الأغنية التي أثارت استياء الوالدين، كتبها معلم من أصول إفريقية، كان يعتمد على خبرة والديه، اللذين كانا يعملان في حقول القطن، أواخر العشرينات من القرن الماضي.