بينهم سلهب وبكيرات.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، 14 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، بينهم الشيخ عبد العظيم سلهب، رئيس مجلس الأوقاف، والشيخ ناجح بكيرات، نائب مدير الأوقاف.ووفق مصادر محلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال أيضاً المواطن كريم البرغوثي، ونجله مراد بين بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وسلمت الشاب محمود عزيز الريماوي، تبليغاً لمراجعة مخابراتها، فيما تم اقتحام قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.ومن بين المعتقلين، الفتى محمد أشرف عيسى (17عاماً) والفتى صامد محمود صلاح (17 عاماً)، نجل الشهيد محمود صلاح، من منزله في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، والشاب حمزة أبو يابس، من منزله في قرية حوسان غرب بيت لحم.كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب مصطفى درويش الحاج حسن (22 عاماً) من منزله في مدينة قلقيلية.