أردوغان: لا أقابل أشخاصاً مثل السيسي

وقال متوجها بالخطاب إلى بن سلمان "إذا كنت واثقاً من نفسك فلتخرج إلى العلن وتكلم، عوضاً عن استعمال النفط والأموال للتغطية على الجريمة".



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن السلطات المصرية أعدمت 42 شخصاً، منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة، كان آخرهم تسعة شبان الأسبوع الماضي.وأضاف أردوغان: "هذا لا يمكن قبوله، فالإعدام في مصر، يكون لأضعف الأسباب"، وفق ما نقل عنه موقع (الجزيرة.نت).ورداً على سؤال بخصوص عقد لقاءات مع الرئيس المصري، صرح أردوغان: "جوابي لمن يسأل لماذا لا تقابل السيسي.. أنا لا أقابل شخصاً كهذا على الإطلاق".وأشار الرئيس التركي في تصريحاته إلى أن "الغرب يفرش السجاد الأحمر للرئيس المصري السيسي، بدلاً من رفض الانقلاب في مصر".وفيما يتعلق بقضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ألمح الرئيس التركي إلى مسؤولية ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان عن الجريمة، مؤكداً أن بلاده ستستمر في متابعة قضيته.وقال أردوغان: إن من أعطى الأوامر لتنفيذ جريمة اغتيال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ "معروف".وأضاف: "إن لم يكن ولي العهد السعودي يعلم فمن يعلم؟"،