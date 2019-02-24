دولي

زعيم كوريا الشمالية: لا أُريد لأطفالي تحمل عبء الأسلحة النووية

زعيم كوريا الشمالية: لا أُريد لأطفالي تحمل عبء الأسلحة النووية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (وول ستريت جورنال)، إن زعيم كوريا الشمالية، كيم جون أون، لا يريد لأطفاله العيش حاملين عبء الأسلحة النووية.

ونقلت الصحيفة، عن الضابط السابق في المخابرات الأمريكية، آندرو كيم، الذي شارك في جهود دبلوماسية عالية المستوى بشأن أسلحة بيونغ يانغ، أن كيم أدلى بهذه التصريحات الشخصية النادرة لبومبيو، خلال زيارته لكوريا الشمالية في نيسان/ أبريل 2018 لوضع الأساس للقمة التاريخية الأولى التي جمعت الزعيم الكوري والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حزيران/ يونيو بسنغافورة.

ونقل آندرو كيم عن الزعيم الكوري الشمالي قوله لبومبيو، عندما سُئل عما إذا كان يعتزم إنهاء برنامجه النووي قال: "أنا أب وزوج ولدي أطفال، ولا أريد أن يتحمل أولادي حمل السلاح النووي على ظهورهم طوال حياتهم".

وقبل تقاعده من المخابرات المركزية الأمريكية، رافق آندرو كيم العام الماضي بومبيو، الذي كان مديراً حينها للوكالة، إلى بيونغ يانغ، وأسس مركز البعثة الكورية التابع للوكالة في نيسان/ أبريل 2017.

وتعهد كيم وترامب خلال قمتهما في سنغافورة بالعمل من أجل تحقيق السلام بين بلديهما، ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، ومن المقرر أن يجتمعا مجدداً يومي الأربعاء والخميس في فيتنام.

هذا، ومن المتوقع أن يركزا خلال القمة الثانية على الخطوات التي يمكن أن تتخذها كوريا الشمالية نحو نزع السلاح النووي والتنازلات التي يمكن أن تقدمها واشنطن في المقابل.

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