بعد تعيين الأميرة "ريما" سفيرة بالولايات المتحدة.. ما مصير "خالد بن سلمان"؟

رام الله - دنيا الوطنصدرت مراسم ملكية في المملكة العربية السعودية، بتعيين الأمير خالد بن سلمان، نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير، بعد تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة للسعودية لدى الولايات المتحدة، خلفاً له.وفي مرسوم ملكي آخر، صدرت أوامر بصرف راتب شهر، مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.ويأتي المرسوم الملكي، وفق تعبير وكالة الأنباء السعودية (واس)، "تكريماً منا لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن".