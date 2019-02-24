الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 17-10 21-12 13-8 بيت لحم 17-10 21-12 13-8 رام الله والبيرة 16-9 19-11 11-7 طولكرم 21-13 26-16 19-12 نابلس 19-11 23-13 15-9 قلقيلية 21-13 26-16 19-12 جنين 21-9 25-13 18-10 سلفيت 17-10 21-12 13-8 طوباس 21-9 25-13 18-10 روابي 18-11 20-13 14-9 الخليل 16-9 19-11 11-7 غزه 20-14 25-17 18-13 أريحا 25-13 29-17 24-14 خانيونس 20-14 25-17 18-13 الأغوار الشمالية 23-12 27-15 22-12 رفح 21-13 26-14 19-12

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الثلاثاء يكون الجو بارداً في ساعات النهار وشديد البرودة في ساعات الليل ومغبراً حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة في ساعات الليل لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج .يوم الأربعاء يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً إلى شديد البرودة وماطراً على مختلف على فترات والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية تساقط البرد أحيانا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج .وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين يومي الثلاثاء والأربعاء من خطر:1- شدة سرعة الرياح2 - تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.3- تدني مدى الرؤيا الأفقية.4- التزحلق على الطرقات.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: