الجهاد الإسلامي تُعلّق على المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطننفت حركة الجهاد الإسلامي، اصدارها أي بيانات بخصوص المظاهرات التي تطالب برحيل الرئيس محمود عباس.وقالت الحركة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ردا على الشائعات التي تناقلها البعض حول الموقف من التظاهرات الشعبية التي دعا لها "الحراك الشعبي" في غزة الأحد، أكد المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، أنه لم يصدر عن الحركة أي بيان رسمي بخصوص الحراك".وأوضحت الحركة أن هذا الحراك لم يجر بحثه ونقاشه من قبل الفصائل، وبالتالي فهو تحرك شعبي غير مرتبط بالفصائل، وفق تعبير البيان.