"الأميرة ريما" أول سفيرة في تاريخ السعودية.. تعرف عليها

رام الله - دنيا الوطنأصبحت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، السفير رقم 11 للسعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، كما باتت أول امرأة تشغل منصب سفير للمملكة عبر التاريخ.وجاء تعيينها في هذا المنصب بناء على أمر ملكي من ولي العهد محمد بن سلمان، في حين قالت وسائل إعلام قطرية إن قرار الأمير محمد جاء في غياب والده المتواجد في مصر حاليا.يشار إلى أن أهداف "رؤية السعودية 2030"، التي يقودها ابن سلمان، تتضمن تعزيز دور المرأة في الحياة العامة السعودية وفي المناصب الحكومية، ويبدو أن تعيين ريما في المنصب يأتي في هذا الإطار.والأميرة ريما ولدت بالرياض عام 1975، ولعائلتها تاريخ طويل في العمل الدبلوماسي، خاصة تولي منصب سفير المملكة في الولايات المتحدة .والد ريما هو بندر بن سلطان، الذي شغل المنصب ذاته في واشنطن لنحو 22 عاما في بلد ترتبط به السعودية بعلاقات استراتيجية واستثنائية. إذ كان ابن سلطان سادس من شغل هذا المنصب، وبقى فيه بين عامي 1983 و2005.كذلك تولى خالها تركي الفيصل المنصب ذاته بين عامي 2005 و2007، فكان سابع سفير للمملكة في الولايات المتحدة.أما خالها الأمير الراحل سعود الفيصل، فكان يُعرف بـ"أمير الدبلوماسية السعودية" على مدار أربعة عقود، وهو أبرز وزير خارجية في عهد السعودية، وتوفي عام 2015.وريما بنت بندر، وفق إعلام محلي، حصلت على بكالوريوس في دراسات المتاحف من "جامعة جورج واشنطن" في الولايات المتحدة.