عربي

"الأميرة ريما" أول سفيرة في تاريخ السعودية.. تعرف عليها

"الأميرة ريما" أول سفيرة في تاريخ السعودية.. تعرف عليها
رام الله - دنيا الوطن
أصبحت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، السفير رقم 11 للسعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، كما باتت أول امرأة تشغل منصب سفير للمملكة عبر التاريخ.

وجاء تعيينها في هذا المنصب بناء على أمر ملكي من ولي العهد محمد بن سلمان، في حين قالت وسائل إعلام قطرية إن قرار الأمير محمد جاء في غياب والده المتواجد في مصر حاليا.

يشار إلى أن أهداف "رؤية السعودية 2030"، التي يقودها ابن سلمان، تتضمن تعزيز دور المرأة في الحياة العامة السعودية وفي المناصب الحكومية، ويبدو أن تعيين ريما في المنصب يأتي في هذا الإطار.

والأميرة ريما ولدت بالرياض عام 1975، ولعائلتها تاريخ طويل في العمل الدبلوماسي، خاصة تولي منصب سفير المملكة في الولايات المتحدة .

والد ريما هو بندر بن سلطان، الذي شغل المنصب ذاته في واشنطن لنحو 22 عاما في بلد ترتبط به السعودية بعلاقات استراتيجية واستثنائية. إذ كان ابن سلطان سادس من شغل هذا المنصب، وبقى فيه بين عامي 1983 و2005.

كذلك تولى خالها تركي الفيصل المنصب ذاته بين عامي 2005 و2007، فكان سابع سفير للمملكة في الولايات المتحدة.

أما خالها الأمير الراحل سعود الفيصل، فكان يُعرف بـ"أمير الدبلوماسية السعودية" على مدار أربعة عقود، وهو أبرز وزير خارجية في عهد السعودية، وتوفي عام 2015. 

وريما بنت بندر، وفق إعلام محلي، حصلت على بكالوريوس في دراسات المتاحف من "جامعة جورج واشنطن" في الولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة

تركي آل الشيخ يتراجع عن انسحابه من الاستثمار الرياضي بمصر

تركي آل الشيخ يتراجع عن انسحابه من الاستثمار الرياضي بمصر

العراق.. تنظيم الدولة يعدم خمسة صيادين في صحراء الأنبار

العراق.. تنظيم الدولة يعدم خمسة صيادين في صحراء الأنبار

أول قمة عربية أوروبية.. 5 ملفات بارزة ودعوات للمقاطعة

أول قمة عربية أوروبية.. 5 ملفات بارزة ودعوات للمقاطعة

الرئيس السوداني يعين نائبا له ورئيسا للوزراء

الرئيس السوداني يعين نائبا له ورئيسا للوزراء

قوات الحزام الأمني تحرر أكبر معسكر للقاعدة في اليمن

قوات الحزام الأمني تحرر أكبر معسكر للقاعدة في اليمن

&#34;ٌقاطع الرؤوس&#34; بتنظيم الدولة في قبضة المخابرات العراقية

"ٌقاطع الرؤوس" بتنظيم الدولة في قبضة المخابرات العراقية

الأورومتوسطي يدعو السلطات الجزائرية لاحترام حق المواطنين في الاحتجاج والتجمع السلمي

الأورومتوسطي يدعو السلطات الجزائرية لاحترام حق المواطنين في الاحتجاج والتجمع السلمي

الملك سلمان إلى مصر والأمير تميم يُقاطع

الملك سلمان إلى مصر والأمير تميم يُقاطع

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

بلدية الخليل تَستنكر إعتداء أحد المستوطنين على موظف لجنة إعمار الخليل

بلدية الخليل تَستنكر إعتداء أحد المستوطنين على موظف لجنة إعمار الخليل

اطلاق حملة &#34;قاطع واصمد لتنتصر&#34; لمواجهة القرصنة الاسرائيلية على مستحقات الشهداء والاسرى

اطلاق حملة "قاطع واصمد لتنتصر" لمواجهة القرصنة الاسرائيلية على مستحقات الشهداء والاسرى

الجبهة العربية الفلسطينية تدعو حماس للانضمام لمنظمة التحرير

الجبهة العربية الفلسطينية تدعو حماس للانضمام لمنظمة التحرير

رأفت يحيي صمود وبسالة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس

رأفت يحيي صمود وبسالة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس

الاغا: يجب الاهتمام بالشباب والشابات وفتح افاق التعليم امامهم لمناهضة العنف

الاغا: يجب الاهتمام بالشباب والشابات وفتح افاق التعليم امامهم لمناهضة العنف

الهيئة العامة لنادي الأسير تنتخب قدورة فارس رئيساً لها

الهيئة العامة لنادي الأسير تنتخب قدورة فارس رئيساً لها

عريقات يُوزع مساعدات مالية على الأندية الرياضية

عريقات يُوزع مساعدات مالية على الأندية الرياضية

فتح.. جماهير شعبنا في غزة تنتفض الليلة دفاعاً عن الشرعية وتأييداً للرئيس

فتح.. جماهير شعبنا في غزة تنتفض الليلة دفاعاً عن الشرعية وتأييداً للرئيس

منوعات

الحكم على ممثل مصري بالسجن المؤبد

الحكم على ممثل مصري بالسجن المؤبد

شاهد: ظهور لا يتجاوز 30 ثانية.. نجم &#34;الزمن الجميل&#34; الفلسطيني عمر فتحي يبهر اللجنة

شاهد: ظهور لا يتجاوز 30 ثانية.. نجم "الزمن الجميل" الفلسطيني عمر فتحي يبهر اللجنة

أوّل ظهور علني لـ&#34;أنغام&#34; بخاتم الزّواج

أوّل ظهور علني لـ"أنغام" بخاتم الزّواج

ملحم زين يتحدّث للمرة الأولى عن زوجته: هذا ما يزعجني بها

ملحم زين يتحدّث للمرة الأولى عن زوجته: هذا ما يزعجني بها

ميريام فارس تفاجئ جمهورها بصور بـ&#34;الشرشف&#34; فقط

ميريام فارس تفاجئ جمهورها بصور بـ"الشرشف" فقط

لماذا رفضت الجامعة الإسلامية منح شاروخان الدكتوراه الفخرية؟

لماذا رفضت الجامعة الإسلامية منح شاروخان الدكتوراه الفخرية؟

هذه الطفلة الطريفة أصبحت مغنية لبنانية جميلة

هذه الطفلة الطريفة أصبحت مغنية لبنانية جميلة

عمرو دياب يظهر بدون دبلة دينا الشربيني في حفل جامعة مصر

عمرو دياب يظهر بدون دبلة دينا الشربيني في حفل جامعة مصر

بعد كشف فعله &#34;المشين&#34;.. عائلة مايكل جاكسون تحاول إيقاف الفضيحة

بعد كشف فعله "المشين".. عائلة مايكل جاكسون تحاول إيقاف الفضيحة

لا أعرف ترتيب أزواجي وفسخت عقد فيلم عالمي بسبب إهانتي.. حوار نادر لـ&#34;تحية كاريوكا&#34;

لا أعرف ترتيب أزواجي وفسخت عقد فيلم عالمي بسبب إهانتي.. حوار نادر لـ"تحية كاريوكا"

عربي

العراق.. تنظيم الدولة يعدم خمسة صيادين في صحراء الأنبار

العراق.. تنظيم الدولة يعدم خمسة صيادين في صحراء الأنبار

أول قمة عربية أوروبية.. 5 ملفات بارزة ودعوات للمقاطعة

أول قمة عربية أوروبية.. 5 ملفات بارزة ودعوات للمقاطعة

الرئيس السوداني يعين نائبا له ورئيسا للوزراء

الرئيس السوداني يعين نائبا له ورئيسا للوزراء

قوات الحزام الأمني تحرر أكبر معسكر للقاعدة في اليمن

قوات الحزام الأمني تحرر أكبر معسكر للقاعدة في اليمن