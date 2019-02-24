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تركي آل الشيخ يتراجع عن انسحابه من الاستثمار الرياضي بمصر

تركي آل الشيخ يتراجع عن انسحابه من الاستثمار الرياضي بمصر
رام الله - دنيا الوطن
تراجع تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن انسحابه من الاستثمار الرياضي بمصر، للمرة الثانية خلال أشهر.

وأعلن بيان لنادي بيراميدز، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، عودة ملكيته إلى آل الشيخ، عقب يومين من إقرار الأخير بنقل ملكية النادي بيراميدز، الذي يشارك بالدوري المصري لكرة القدم، للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

ويعدّ ذلك ثاني تراجع لـ"آل الشيخ" عن الانسحاب من الاستثمار الرياضي خلال أشهر، حيث كان الأول في أيلول/ سبتمبر الماضي، عقب هجوم شديد من جماهير مصرية ضد انتقاداته، التي وصفت آنذاك في تقارير إعلامية بأنها غير مبررة ضد نادي الأهلي المصري، أحد أكبر الأندية العربية والأفريقية، ما دعاه لإعلان اعتزام الانسحاب، وتراجع أيضا وقتها.

وأوضح نادي بيراميدز، في البيان ذاته، أن عدول آل الشيخ عن قراره جاء "نظرا للمطالبات الكبيرة من سالم الشامسي، واللاعبين، والجهاز الفني للفريق، وبقية منسوبي النادي، والعديد من الرياضيين والإعلاميين، والشخصيات الاعتبارية الرياضية، بالعدول عن قراره، وإلحاحها المستمر طوال الساعات الماضية".

وتابعت: "نزولا عند رغبة المحبين، فقد قرر تركي آل الشيخ إعادة الاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز، والاستمرار في دعمه كأحد الأندية التي ستضيف الكثير للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات".

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