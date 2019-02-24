شؤون فلسطينية

عاملان يحولان دون زيارة وفد لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة

عاملان يحولان دون زيارة وفد لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، أن عاملين اثنين يحولان دون زيارة وفد اللجنة إلى قطاع غزة وإجراء مباحثات مع الفصائل الفلسطينية، بشأن إجراء الانتخابات. 

وقال كحيل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن العامل الأول هو استصدار التصاريح من السلطات الإسرائيلية، والموافقة على دخول قطاع غزة، وتحديد موعد لذلك. 

وأوضح كحيل، أن العامل الثاني هو التوافق مع الفصائل الفلسطينية، وأبرزها حركة حماس على مواعيد اللقاءات مع قياداتها من أجل بحث الملف، لافتاً إلى أن تواجد المسوؤلين في غزة، يمكن من تحديد مواعيد تلك اللقاءات. 

واعتبر كحيل، أن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة، أمر غير وارد على الإطلاق، لافتاً إلى أن الرئيس عباس دعا في وقت سابق للانتخابات عام 2010؛ إلا أنه لم يتم تنفيذ الدعوة بسبب عدم التمكن من إجرائها بقطاع غزة. 

ونوه كحيل، إلى أنه لا يمكن إجراء أي انتخابات فلسطينية بدون قطاع غزة، ومدينة القدس، مبيناً أن هناك تجربة سابقة في ذلك. 

يذكر، أن الرئيس محمود عباس، كلف رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، بزيارة قطاع غزة، وبحث إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية بالضفة وغزة.

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