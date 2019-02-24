شؤون فلسطينية

بلدية الخليل تَستنكر إعتداء أحد المستوطنين على موظف لجنة إعمار الخليل

بلدية الخليل تَستنكر إعتداء أحد المستوطنين على موظف لجنة إعمار الخليل
رام الله - دنيا الوطن
استنكر رئيس بلدية الخليل – رئيس لجنة إعمار الخليل أ. تيسير أبو سنينة، أمس السبت، الإعتداء الآثم من أحد المستوطنين الحاقدين في البلدة القديمة، على موظف لجنة إعمار الخليل حســـام أبو حديد الذي كان يقوم بواجبه وتأدية عمله داخل البلدة.

واعتبر أبو سنينة، أن هذا الإعتداء الغاشم على موظفي لجنة الاعمار، تجاوز لكل الخطوط الحمراء والتي تستدعي وعلى عَجل المؤسسات الدولية والحقوقية القيام بعملها بلجم الاحتلال ومستوطنيه، وايقاف جرائمه واعتداءاته المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأشار أبو سنينة، أن لجنة الإعمار ومن خلال وحدتها القانونية، قدمت شكوى ضد هذا المستوطن الحاقد الذي اعتدى على الموظف أبو حديد، وستتم المتابعة القانونية لهذا الموضوع.

أخبار ذات صلة

اطلاق حملة &#34;قاطع واصمد لتنتصر&#34; لمواجهة القرصنة الاسرائيلية على مستحقات الشهداء والاسرى

اطلاق حملة "قاطع واصمد لتنتصر" لمواجهة القرصنة الاسرائيلية على مستحقات الشهداء والاسرى

الجبهة العربية الفلسطينية تدعو حماس للانضمام لمنظمة التحرير

الجبهة العربية الفلسطينية تدعو حماس للانضمام لمنظمة التحرير

رأفت يحيي صمود وبسالة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس

رأفت يحيي صمود وبسالة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس

الاغا: يجب الاهتمام بالشباب والشابات وفتح افاق التعليم امامهم لمناهضة العنف

الاغا: يجب الاهتمام بالشباب والشابات وفتح افاق التعليم امامهم لمناهضة العنف

الهيئة العامة لنادي الأسير تنتخب قدورة فارس رئيساً لها

الهيئة العامة لنادي الأسير تنتخب قدورة فارس رئيساً لها

عريقات يُوزع مساعدات مالية على الأندية الرياضية

عريقات يُوزع مساعدات مالية على الأندية الرياضية

فتح.. جماهير شعبنا في غزة تنتفض الليلة دفاعاً عن الشرعية وتأييداً للرئيس

فتح.. جماهير شعبنا في غزة تنتفض الليلة دفاعاً عن الشرعية وتأييداً للرئيس

المالكي: الرئيس سيؤكد الالتزام بحل الدولتين وبالعملية التفاوضية في القمة العربية الأوروبية

المالكي: الرئيس سيؤكد الالتزام بحل الدولتين وبالعملية التفاوضية في القمة العربية الأوروبية

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

بلدية الخليل تَستنكر إعتداء أحد المستوطنين على موظف لجنة إعمار الخليل

بلدية الخليل تَستنكر إعتداء أحد المستوطنين على موظف لجنة إعمار الخليل

اطلاق حملة &#34;قاطع واصمد لتنتصر&#34; لمواجهة القرصنة الاسرائيلية على مستحقات الشهداء والاسرى

اطلاق حملة "قاطع واصمد لتنتصر" لمواجهة القرصنة الاسرائيلية على مستحقات الشهداء والاسرى

الجبهة العربية الفلسطينية تدعو حماس للانضمام لمنظمة التحرير

الجبهة العربية الفلسطينية تدعو حماس للانضمام لمنظمة التحرير

رأفت يحيي صمود وبسالة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس

رأفت يحيي صمود وبسالة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس

الاغا: يجب الاهتمام بالشباب والشابات وفتح افاق التعليم امامهم لمناهضة العنف

الاغا: يجب الاهتمام بالشباب والشابات وفتح افاق التعليم امامهم لمناهضة العنف

الهيئة العامة لنادي الأسير تنتخب قدورة فارس رئيساً لها

الهيئة العامة لنادي الأسير تنتخب قدورة فارس رئيساً لها

عريقات يُوزع مساعدات مالية على الأندية الرياضية

عريقات يُوزع مساعدات مالية على الأندية الرياضية

مستوطنون يهاجمون مركبة مواطن بالحجارة جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبة مواطن بالحجارة جنوب نابلس

منوعات

الحكم على ممثل مصري بالسجن المؤبد

الحكم على ممثل مصري بالسجن المؤبد

شاهد: ظهور لا يتجاوز 30 ثانية.. نجم &#34;الزمن الجميل&#34; الفلسطيني عمر فتحي يبهر اللجنة

شاهد: ظهور لا يتجاوز 30 ثانية.. نجم "الزمن الجميل" الفلسطيني عمر فتحي يبهر اللجنة

أوّل ظهور علني لـ&#34;أنغام&#34; بخاتم الزّواج

أوّل ظهور علني لـ"أنغام" بخاتم الزّواج

ملحم زين يتحدّث للمرة الأولى عن زوجته: هذا ما يزعجني بها

ملحم زين يتحدّث للمرة الأولى عن زوجته: هذا ما يزعجني بها

ميريام فارس تفاجئ جمهورها بصور بـ&#34;الشرشف&#34; فقط

ميريام فارس تفاجئ جمهورها بصور بـ"الشرشف" فقط

لماذا رفضت الجامعة الإسلامية منح شاروخان الدكتوراه الفخرية؟

لماذا رفضت الجامعة الإسلامية منح شاروخان الدكتوراه الفخرية؟

هذه الطفلة الطريفة أصبحت مغنية لبنانية جميلة

هذه الطفلة الطريفة أصبحت مغنية لبنانية جميلة

عمرو دياب يظهر بدون دبلة دينا الشربيني في حفل جامعة مصر

عمرو دياب يظهر بدون دبلة دينا الشربيني في حفل جامعة مصر

بعد كشف فعله &#34;المشين&#34;.. عائلة مايكل جاكسون تحاول إيقاف الفضيحة

بعد كشف فعله "المشين".. عائلة مايكل جاكسون تحاول إيقاف الفضيحة

لا أعرف ترتيب أزواجي وفسخت عقد فيلم عالمي بسبب إهانتي.. حوار نادر لـ&#34;تحية كاريوكا&#34;

لا أعرف ترتيب أزواجي وفسخت عقد فيلم عالمي بسبب إهانتي.. حوار نادر لـ"تحية كاريوكا"

عربي

العراق.. تنظيم الدولة يعدم خمسة صيادين في صحراء الأنبار

العراق.. تنظيم الدولة يعدم خمسة صيادين في صحراء الأنبار

أول قمة عربية أوروبية.. 5 ملفات بارزة ودعوات للمقاطعة

أول قمة عربية أوروبية.. 5 ملفات بارزة ودعوات للمقاطعة

الرئيس السوداني يعين نائبا له ورئيسا للوزراء

الرئيس السوداني يعين نائبا له ورئيسا للوزراء

قوات الحزام الأمني تحرر أكبر معسكر للقاعدة في اليمن

قوات الحزام الأمني تحرر أكبر معسكر للقاعدة في اليمن