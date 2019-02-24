بلدية الخليل تَستنكر إعتداء أحد المستوطنين على موظف لجنة إعمار الخليل

رام الله - دنيا الوطناستنكر رئيس بلدية الخليل – رئيس لجنة إعمار الخليل أ. تيسير أبو سنينة، أمس السبت، الإعتداء الآثم من أحد المستوطنين الحاقدين في البلدة القديمة، على موظف لجنة إعمار الخليل حســـام أبو حديد الذي كان يقوم بواجبه وتأدية عمله داخل البلدة.واعتبر أبو سنينة، أن هذا الإعتداء الغاشم على موظفي لجنة الاعمار، تجاوز لكل الخطوط الحمراء والتي تستدعي وعلى عَجل المؤسسات الدولية والحقوقية القيام بعملها بلجم الاحتلال ومستوطنيه، وايقاف جرائمه واعتداءاته المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.وأشار أبو سنينة، أن لجنة الإعمار ومن خلال وحدتها القانونية، قدمت شكوى ضد هذا المستوطن الحاقد الذي اعتدى على الموظف أبو حديد، وستتم المتابعة القانونية لهذا الموضوع.