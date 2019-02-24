اطلاق حملة "قاطع واصمد لتنتصر" لمواجهة القرصنة الاسرائيلية على مستحقات الشهداء والاسرى



واشار الاتحاد في بيانه ان الحملة ستنطلق بالشراكة مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وكافة مؤسسات واطر واحزاب منظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات والاطر الوطنية والاهلية والشعبية وكوادر المقاومة الوطنية والشعبية في جميع محافظات الوطن وفي داخل القدس المحتلة وفي فلسطين التاريخية المحتلة عام 48 بالتكامل مع حركة المقاطعة العالمية في جميع دول العالم.



واوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي عن اطلاق حملة "قاطع واصمد لتنتصر" لمواجهة القرصنة الاسرائيلية على مستحقات الشهداء والجرحى والاسرى .



واضاف ان الحملة سوف تنطلق صباح يوم غد الاحد الموافق 24-2-2019 من القدس عاصمة دولة فلسطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعم كافة محافظات الوطن.



وقال رئيس اتحاد المستهلك ان الحملة سوف تتركز انشطتها وبرامجها في مرحلتها الاولى على منصات التواصل الاجتماعي للتاكيد على ضرورة انجاح كافة حملات مقاطعة بضائع وخدمات المستوطنات والمستعمرات الاسرائيلية والبضائع والمنتجات الاسرائيلية والامريكية نحو المقاطعة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية الشاملة للاحتلال الصهيو امريكي والعمل على محاربة كافة اشكال التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي والامريكي .



واكدت في نفس الاطار رئيسة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في مخافظة نابلس الدكتوره فيحاء البحش على ضرورة توسيع حملات المقاطعه للبضائع الاسرائيلية والامريكية والعمل على توفير بدائل من البضائع الفلسطينية المحلية او من بضائع الدول الغربية والاسلامية الشقيقة او بضائع الدول المسانده للقضيه الفلسطينية ولشعبنا المرابط واضافت ان المقاطعه يجب ان تصبح ثقافة و ليست مجرد حملات موسمية .



وقالت ان المقاطعة مهمة في هذه المرحلة وان هذه المرحلة هي مرحلة نضالية بامتياز ك و ليست مرحلة حل ولا ترقب للخلول .

واوضحت الدكتورة البحش ان المقاطعة ستكبد الاحتلال خسائر اقتصادية سوف تاثر على الناتج القومي لاسرائيل وهذا اقل رد على جرائم الاحتلال و انتهاكاته النتصاعدة بحق شعبنا المرابط وحقوقه الاقتصادية والاحتماعية والوكنية وان اعتداء الاحتلال على مدخرات شعبنا وثرواته انتهاك صارخ للحقوق الوطنية والانسانية .



واضافت ان الاختلال يقوم كل يوم بجرائم جديدة وبقرارات ظالمة بحق شعبنا و كان اخرها قرار وقف المقاصة بسبب الدور الذي تلعبه الحكومة الفلسطينية في دعم اسرانا و عوائل شهدائنا وجرحانا الصامدين و تناسى الاحتلال جرائمه ضد شعبنا و التي تتمثل بشكل يومي داخل الوطن و في القدس وجرائمه بحق المقدسات وفي مقدمتها المسجد الاقصى وكنيسة القيامة ولذلك كان لابد ان يكون هناك توسيع في حملات المقاطعة في الداخل والخارج ولتشمل البضائع الامريكية اضافة للبضائع الامريكية وان تكون المقاطعة قرار مجتمع بأكمله متمثلا بكل اطيافه الحزبية و الشعبية و الوطنية وكل مؤسساته.



رام الله - دنيا الوطناعلن اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في بيان مركزي صدر عصر اليوم السبت عن اطلاق حملة لمقاطعة البضائع الاسرائيلية والامريكية ردا على قرار اسرائيل اقتطاع مستحقات الشهداء والجرحى والاسرى من اموال المقاصة و الضرائب.