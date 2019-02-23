الجبهة العربية الفلسطينية تدعو حماس للانضمام لمنظمة التحرير

رام الله - دنيا الوطندعت الجبهة العربية الفلسطينية بالأمس حركة حماس إلى الالتحاق بركب منظمة التحرير الفلسطينية، مضيفة " المنظمة هي مظلة كل الفلسطينيين"، مشيراً إلى أنه لا يمكن ترميم مؤسساتها ما دامت حماس تغرد خارجها.أكد محمد أبو عريبان، أمين سر المحافظة الوسطى، أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي، و الوحيد لشعبنا الفلسطيني، و في أماكن تواجده في الداخل و الشتات، داعياً إلى الإسراع في إجراء الانتخابات، و ترميم المنظمة على أساس قاعدة الشعب الواحد، و دون تمييز، و تشكيل حكومة إنقاذ وطني تلم شمل الأطياف الفلسطينية، مشدداً على الوحدة الجغرافية بين الضفة و غزة، و القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطينجاءت أقواله هذه في كلمة القوى الوطنية والإسلامية التي ألقاها أبو عريبان بالأمس في فعاليات جمعة الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.وأوضح أبو عريبان أن إسرائيل تمارس ضغوطات على الرئيس عباس ، و القيادة الشرعية لتمرير صفقة القرن، وذلك من خلال المساومة على لقمة العيش، و إدخال المساعدات، و قرصنة الضرائب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مبيناً أن اخر إجراءات الاحتلال هو قطع رواتب الشهداء و الجرحى و الأسرى، و إغلاق المعابر، و تشديد الحصار لتقديم التنازلات ، و النيل من عزيمة مناضلينا، و إنهاء القضية الفلسطينية.وقال محمد أبو عريبان، أمين سر المنطقة الوسطى: " رغم الألم الذي يعتصر قلوبنا ، هناك جرح عميق هو الانقسام المرير"، لافتاً إلى أن الانقسام أرجع القضية الفلسطينية للوراء، مضيفاً " أتاح للمهرولين إلى التطبيع مع العدو الإسرائيلي شرعية تطبيعهم ".ودعا إلى سرعة إنهاء الانقسام، و إتمام المصالحة الفلسطينية، مؤكداً أن مواجهة مخططات الاحتلال التهويدية تتم بوحدة الشعب الفلسطيني، و إعادة اللحمة إلى شطري الوطن.وفي نهاية حديثه، أبرق بالتحية إلى المقدسيين الذين فتحوا باب الرحمة التي أغلقها الاحتلال منذ 2003، مترحما على أرواح شهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي.