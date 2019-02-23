شؤون فلسطينية

الاغا: يجب الاهتمام بالشباب والشابات وفتح افاق التعليم امامهم لمناهضة العنف

الاغا: يجب الاهتمام بالشباب والشابات وفتح افاق التعليم امامهم لمناهضة العنف
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت وزيرة شئون المرأة الدكتورة هيفاء الاغا مدرسة سليمان مصطفى الاغا الثانوية للبنات غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة وبحضور الدكتور أحمد الشيبي محافظ مدينة خانيونس، والدكتور زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم، و المهندس علاء البطة رئيس بلدية خانيونس، والعديد من الوجهاء والاعيان وأولياء أمور الطالبات.

وأكدت د. الاغا خلال كلمتها على أهمية العلم وأنه هو السلاح الحقيقي لطالباتنا لمحاربة الجهل، والطريق للاستفادة من طاقات الشباب، ويجب ان يعمل الجميع على ذلك،  والاهتمام بالشباب والشابات وفتح افاق التعليم امامهم لمناهضة العنف لانهم هم امل الامة ومستقبلها. 

ودعت د. الاغا الى إعطاء الشباب فرصة لإخراج افضل ما لديهم من طاقات وابداعات، وتبني طاقاتهم وتفعيلها لإعمار مجتمعنا.

بينما شكر الدكتور صبري صيدم وزير التربية والتعليم عبر كلمة مسجلة لها الدكتورة هيفاء الاغا على جهودها المتواصلة لدفع مسيرة العلم في قطاع غزة وخاصة مدينة خانيونس، ودعمها المادي والمعنوي لإنشاء هذه المدرسة بدءا من التبرع بالأرض مرورا بالبناء وحتى فتحت المدرسة أبوابها لاستقبال الطالبات و من تكريم المتفوقات منهن.

كما شكر الدكتور ثابت عائلة الاغا على جهودهم ودعمهم هاى مدى عقود مسيرة التعليم في قطاع غزة ، ودعا جميع الاعيان الي حذو عائلة الاغا لافتتاح مدارس جديدة حتى يتسنى لوزارة التربية والتعليم تحسين جودة التعليم في القطاع.

ويذكر ان الدكتور سليمان  مصطفى الاغا رحمه الله هو زوج الدكتورة هيفاء الاغا وقد بنيت هذه المدرسة بدعم مشكور من الدكتورة هيفاء الاغا ورجالات عائلة الاغا للتسهيل على طالبات المرحلة الثانوية في غرب مدينة خانيونس الحصول على التعليم الثانوي في مكان سكناهن.


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