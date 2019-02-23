شؤون فلسطينية

عريقات يُوزع مساعدات مالية على الأندية الرياضية

عريقات يُوزع مساعدات مالية على الأندية الرياضية
رام الله - دنيا الوطن
وزع د. صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية للحركة فتح، وبحضور كل من صائب نظيف، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ونائل ابو العسل، أمين سر حركة فتح إقليم أريحا والأغوار، وسالم غروف رئيس بلدية اريحا، شيكات لعدد من الاندية الرياضية في محافظة أريحا والأغوار، شملت كلاً من نادي هلال أريحا، ونادي الراعي الصالح، ونادي بلدنا، نادي الزبيدات، ونادي فصايل، ونادي الجفتلك، ونادي العوجا، ونادي عين السلطان، ونادي النويعمة، وذلك كمساعدة للأندية الرياضية في محافظة أريحا والأغوار.

واستمع الدكتور عريقات لشرح قام به رؤساء الأندية حول اوضاع الاندية ونشاطاتها واحتياجاتها والصعوبات التي تواجههم، وخاصة ماتم ذكره من قبل رؤساء اندية المناطق الحدودية والتي اشاروا خلال الشرح عن عدم وجود معلب بيتي وذلك بسبب الاجراءات الاسرائيلية العنصرية، والتي تمنعهم من استخدام الاراضي الواقعة في مناطق (c) كملاعب، وطالبوا دكتور عريقات بالمساعدة في انجاز المرحلة الثانية من تجهيز ملعب فصايل والذي يخدم كلاً من اندية قرى العوجا والجفتلك الزبيدات وفصايل.

من ناحيته، دعا عريقات، رؤساء الأندية إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من الإنجاز، وقدم شكره لشركة سكاي للإعلان، وشركة مقاولين العالمية (ccc) على الدعم الذي قدموه.

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