فتح.. جماهير شعبنا في غزة تنتفض الليلة دفاعاً عن الشرعية وتأييداً للرئيس

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة فتح: "ان جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تنتفض الليلة، دفاعاً عن الشرعية، وتأييداً للرئيس أبو مازن، وتأكيداً على التفاف جماهير شعبنا حوله وحول مواقفه".وقالت الحركة في بيان للمتحدث باسمها، الدكتور عاطف أبو سيف: "إن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من شماله لجنوبه، خرجت في تظاهرات ووقفات، تأييداً للرئيس ورفضاً لكل الدعاوى التي تتساوق مع رغبات وسياسات وخطط دولة الاحتلال وحلفائها".وأكدت الحركة، أن ما يشهده قطاع غزة هذه الليلة، من وقفات عز وكبرياء، حماية للمشروع الوطني في وجه المتخاذلين؛ لتؤكد أن كل المؤامرات، ستسقط أمام جبروت شعبنا، وأن فتح وقيادتها ستظل الصخرة المنيعة، التي تتحطم عليها كل مشاريع التصفية.ودانت الحركة، اعتداء حماس على جموع أبناء شعبنا، الذين خرجوا تأييداً للرئيس، والقيادة، وحملة الاعتقالات التي يتعرض لها أبناؤنا في القطاع، وأنه لن يثني فتح شيء، ولن توقفنا المؤامرات من هنا أو من هناك.