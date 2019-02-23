شؤون فلسطينية

المالكي: الرئيس سيؤكد الالتزام بحل الدولتين وبالعملية التفاوضية في القمة العربية الأوروبية

المالكي: الرئيس سيؤكد الالتزام بحل الدولتين وبالعملية التفاوضية في القمة العربية الأوروبية
رام الله - دنيا الوطن
كشف رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن كلمة الرئيس محمود عباس، في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية، بجمهورية مصر العربية غداً الأحد، ستتضمن مجموعة من الثوابت أولها: بأننا ملتزمون بحل الدولتين، وبالعملية التفاوضية، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وبالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والرفض لأي تدخلات سواء أكانت أميركية أو إسرائيلية بالشأن الفلسطيني.

وقال المالكي في تصريح لتلفزيون فلسطين ووكالة (وفا): "إن عقد القمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ، مهم لأنها تأتي في فترة عصيبة جداً بالنسبة لنا جميعاً وتحديداً بالنسبة للقضية الفلسطينية.

وأضاف: "لابد أن توكد القمة على رؤية متكاملة تنبع مما قاله الرئيس محمود عباس، أمام مجلس الأمن العام الماضي، بأنه لابد أن يكون مؤتمر دولي للسلام"، مشيراً إلى أن هذه القمة، ستعزز الموقف الفلسطيني، وسترسل رسالة واضحة وقوية للجانب الأميركي والأسرائيلي أن الدول الأوروبية والعربية، تجتمع لتؤكد على مركزية القضية الفلسطينية.

وأكد، أن مكان عقد القمة في شرم الشيخ، هو المكان الصحيح والتوقيت هو الأنسب، وبالتالي حضور الرئيس، سيُعطي زخماً كبيراً للقمة، كونها الأولى التي تجمع تلك الدول الأوروبية والعربية.

وطالب المالكي الدول المجتمعة، يوم غد، أن تُؤكد على تلك المواقف، وتعبر عن وقوفها بجانب القضية الفلسطينية وحقوقها، مشيراً إلى أن الرئيس سيتطرق إلى تفاصيل ما يعانيه الشعب الفلسطيني من إجراءات عقابية تقوم بها إسرائيل، خاصة الاعتداءات على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والتوغل الاستيطاني، والقرار الأخير المتعلق بقطع أموال المقاصة، والتأكيد على الثوابت الأساسية التفاوضية.

أخبار ذات صلة

فتح.. جماهير شعبنا في غزة تنتفض الليلة دفاعاً عن الشرعية وتأييداً للرئيس

فتح.. جماهير شعبنا في غزة تنتفض الليلة دفاعاً عن الشرعية وتأييداً للرئيس

الشعبية: بذلنا جهودًا كبيرة لوقف التظاهرة الداعية لرحيل الرئيس عباس

الشعبية: بذلنا جهودًا كبيرة لوقف التظاهرة الداعية لرحيل الرئيس عباس

بدء فعاليات الإرباك الليلي شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة

بدء فعاليات الإرباك الليلي شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة

مستوطنون يهاجمون مركبة مواطن بالحجارة جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبة مواطن بالحجارة جنوب نابلس

التيار الإصلاحي: لن نُشارك في أي فعاليات مُطالبة برحيل الرئيس عباس

التيار الإصلاحي: لن نُشارك في أي فعاليات مُطالبة برحيل الرئيس عباس

إعلام الاحتلال يزعم: انفجارات في (أشكول) بعد إلقاء عبوات متفجرة شرقي القطاع

إعلام الاحتلال يزعم: انفجارات في (أشكول) بعد إلقاء عبوات متفجرة شرقي القطاع

مريضة نجت من الموت تناشد الوزير الشيخ تسهيل سفرها لمستشفى النجاح لاستكمال علاجها

مريضة نجت من الموت تناشد الوزير الشيخ تسهيل سفرها لمستشفى النجاح لاستكمال علاجها

طالع الحالة الجوية خلال الأسبوع الحالي وأهم المُتغيّرات

طالع الحالة الجوية خلال الأسبوع الحالي وأهم المُتغيّرات

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون مركبة مواطن بالحجارة جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبة مواطن بالحجارة جنوب نابلس

إعلام الاحتلال يزعم: انفجارات في (أشكول) بعد إلقاء عبوات متفجرة شرقي القطاع

إعلام الاحتلال يزعم: انفجارات في (أشكول) بعد إلقاء عبوات متفجرة شرقي القطاع

مريضة نجت من الموت تناشد الوزير الشيخ تسهيل سفرها لمستشفى النجاح لاستكمال علاجها

مريضة نجت من الموت تناشد الوزير الشيخ تسهيل سفرها لمستشفى النجاح لاستكمال علاجها

الوفد الطبي المصري يُباشر مهامه بمستشفى &#34;غزة الأوروبي&#34;

الوفد الطبي المصري يُباشر مهامه بمستشفى "غزة الأوروبي"

الاحتلال يقتحم سبسطية ويُزيل سارية العلم

الاحتلال يقتحم سبسطية ويُزيل سارية العلم

مصرع طفلة دهساً في حادث سير بنابلس

مصرع طفلة دهساً في حادث سير بنابلس

ما موقف اليسار الفلسطيني من الدعوة التي تُطالب برحيل الرئيس عباس؟

ما موقف اليسار الفلسطيني من الدعوة التي تُطالب برحيل الرئيس عباس؟

تعاون فلسطيني بولندي في المجال السياحي

تعاون فلسطيني بولندي في المجال السياحي

منوعات

الحكم على ممثل مصري بالسجن المؤبد

الحكم على ممثل مصري بالسجن المؤبد

شاهد: ظهور لا يتجاوز 30 ثانية.. نجم &#34;الزمن الجميل&#34; الفلسطيني عمر فتحي يبهر اللجنة

شاهد: ظهور لا يتجاوز 30 ثانية.. نجم "الزمن الجميل" الفلسطيني عمر فتحي يبهر اللجنة

أوّل ظهور علني لـ&#34;أنغام&#34; بخاتم الزّواج

أوّل ظهور علني لـ"أنغام" بخاتم الزّواج

ملحم زين يتحدّث للمرة الأولى عن زوجته: هذا ما يزعجني بها

ملحم زين يتحدّث للمرة الأولى عن زوجته: هذا ما يزعجني بها

ميريام فارس تفاجئ جمهورها بصور بـ&#34;الشرشف&#34; فقط

ميريام فارس تفاجئ جمهورها بصور بـ"الشرشف" فقط

لماذا رفضت الجامعة الإسلامية منح شاروخان الدكتوراه الفخرية؟

لماذا رفضت الجامعة الإسلامية منح شاروخان الدكتوراه الفخرية؟

هذه الطفلة الطريفة أصبحت مغنية لبنانية جميلة

هذه الطفلة الطريفة أصبحت مغنية لبنانية جميلة

عمرو دياب يظهر بدون دبلة دينا الشربيني في حفل جامعة مصر

عمرو دياب يظهر بدون دبلة دينا الشربيني في حفل جامعة مصر

بعد كشف فعله &#34;المشين&#34;.. عائلة مايكل جاكسون تحاول إيقاف الفضيحة

بعد كشف فعله "المشين".. عائلة مايكل جاكسون تحاول إيقاف الفضيحة

لا أعرف ترتيب أزواجي وفسخت عقد فيلم عالمي بسبب إهانتي.. حوار نادر لـ&#34;تحية كاريوكا&#34;

لا أعرف ترتيب أزواجي وفسخت عقد فيلم عالمي بسبب إهانتي.. حوار نادر لـ"تحية كاريوكا"

عربي

العراق.. تنظيم الدولة يعدم خمسة صيادين في صحراء الأنبار

العراق.. تنظيم الدولة يعدم خمسة صيادين في صحراء الأنبار

أول قمة عربية أوروبية.. 5 ملفات بارزة ودعوات للمقاطعة

أول قمة عربية أوروبية.. 5 ملفات بارزة ودعوات للمقاطعة

الرئيس السوداني يعين نائبا له ورئيسا للوزراء

الرئيس السوداني يعين نائبا له ورئيسا للوزراء

قوات الحزام الأمني تحرر أكبر معسكر للقاعدة في اليمن

قوات الحزام الأمني تحرر أكبر معسكر للقاعدة في اليمن