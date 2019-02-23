الشعبية: بذلنا جهودًا كبيرة لوقف التظاهرة الداعية لرحيل الرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطنأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنها بذلت جهودًا؛ للحيلولة دون الإقدام على إجراءاتٍ وخطواتٍ جديدة، من شأنها تصعيد التناقضات الداخليّة، والتي منها تنظيم تظاهرةِ داعية إلى رحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم غدٍ الأحد.واعتبرت الجبهة الشعبية، التي رفضت التعاطي مع هكذا دعوات، أنّ الأولوية، يجب أن تبقى بالعمل على توفير البيئة الصحيّة؛ لإنهاء الإنقسام، وبناء وحدة وطنية حقيقيّة، تتحدد من خلالها الهيئات القيادية للنظام السياسي عبر انتخابات ديمقراطية شاملة.