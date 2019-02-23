بدء فعاليات الإرباك الليلي شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنبدأت الجماهير الفلسطينية، مساء اليوم السبت، بالتوافد نحو مخيمات العودة؛ للمشاركة في فعاليات الإرباك الليلي، شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.وكانت الجماهير الفلسطينية، قد استأنفت فعاليات الإرباك الليلي، مرة أخرى بعد توقفها لعدة أشهر.يتبع..