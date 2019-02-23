مستوطنون يهاجمون مركبة مواطن بالحجارة جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون بالحجارة، مساء اليوم السبت، مركبة مواطن بالقرب من حاجز حوارة، جنوب نابلس.وأفاد المواطن محمد صوافطة، من قرية بردلا بالأغوار الشمالية، لمراسلنا، بأن مجموعة من المستوطنين المقنعين، هاجموا مركبته بالحجارة، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأضاف: "إن جنود الاحتلال، كانوا على مقربة من موقع الحدث، ولم يمنعوا المستوطنين من استهداف المركبة".وكان جنود الاحتلال، شددوا من إجراءاتهم العسكرية على حاجز حوارة، ونصبوا حاجزاً طياراً على شارع حوارة، ما تسبب بأزمة خانقة.