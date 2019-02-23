متظاهرون يسيطرون على مطار (سانتا إيلينا) بعد مواجهات مع الحرس الوطني الفنزويلي















رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (روسيا اليوم)، بأن متظاهرين من السكان الأصليين (الهنود الحمر) دخلوا مساء اليوم السبت، الى مطار (سانت إيلينا) بجنوب شرق فنزويلا بالقرب من حدود البرازيل.وأشار الموقع ذاته إلى ان المتظاهرين، تمكنوا من السيطرة على المطار، وذلك بعد مواجهات عنيفة وقعت بينهم وبين قوات الحرس الوطني الفنزويلي.