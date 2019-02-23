التيار الإصلاحي: لن نُشارك في أي فعاليات مُطالبة برحيل الرئيس عباس

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيكنفى التيار الإصلاحي، التابع لمحمد دحلان، مشاركته في أي فعالية تطالب برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.وقال القيادي في التيار، عبد الحميد المصري، لـ"دنيا الوطن": إنه لا علاقة لتياره على الإطلاق بأي تحركات أو فعاليات، تطالب أبو مازن بالرحيل، مضيفًا: "التيار الإصلاحي لن يشارك في تلك الفعاليات كتنظيم، وفي نفس الوقت لن يمنع أي عنصر من عناصره من المشاركة في الفعالية".وأضاف، أن سياسة التحشيد والكره، لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا تفككًا وانقسامًا، بل ستزيد من ويلاته وآلامه، مُعتبرًا أن أفضل المخارج من النفق المُظلم، يكون فقط عبر الوحدة واللُحمة، على أساس الشراكة الوطنية.وطالب المصري، في ختام حديثه، الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بأن يجتمعا سويًا، "حيث يتواجد الاثنان في جمهورية مصر العربية حاليًا"، مضيفًا: الشخصان اجتمعا كثيرًا ولم يتفقا، لكن في حال اجتمعا سيكون أفضل للفلسطينيين، لأن الوضع لا يحتمل مزيدًا من الفرقة والانشقاق.